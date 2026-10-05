Cinco presos de Gipuzkoa participan en el cierre del V Camino de Santiago Penitenciario para la reinserción social - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas internas del Centro Penitenciario Gipuzkoa, cuatro hombres y una mujer, han participado este fin de semana en la V edición del Camino de Santiago Penitenciario, acompañadas por una funcionaria y un grupo de voluntarios vinculados a la prisión de Zubieta, de la mano del Gobierno Vasco.

La iniciativa, organizada por la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española con la colaboración del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, reunió a cerca de 200 personas privadas de libertad procedentes de 23 centros penitenciarios del Estado. En total, han participado 365 personas, entre internas e internos, personal penitenciario, voluntariado y representantes institucionales.

El viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, acompañado por el director de Justicia, Chema Bastos, ha participado en el acto final celebrado este pasado sábado en Monte do Gozo, donde una de las participantes de Gipuzkoa compartió su experiencia personal antes de completar el recorrido hasta la Plaza del Obradoiro.

Durante su intervención, Gómez destacó el valor de la peregrinación como "herramienta de reinserción, la base del modelo penitenciario vasco", precisamente cuando se cumplen cinco años de la transferencia de prisiones a Euskadi.

Por su parte, una interna del Centro Penitenciario Gipuzkoa explicó que esta experiencia le ha permitido "mirar al futuro con esperanza" y se mostró convencida de que esta vivencia "forma parte de un proceso más amplio de crecimiento personal y preparación para su regreso a la sociedad".

Las personas internas del Centro Penitenciario Gipuzkoa que han participado en la peregrinación se encuentran en segundo grado y con un cumplimiento avanzado de sus condenas. Su participación ha contado con el informe favorable de la Junta de Tratamiento, la autorización del Departamento de Justicia y Derechos Humanos y el visto bueno del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.