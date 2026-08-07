El cineasta alemán Werner Herzog, Premio Donostia en el Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cineasta, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog recibirá un Premio Donostia en la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre. Será homenajeado en la gala de apertura del Zinemaldia y presentará su película 'Bucking Fastard' tras su estreno en Venecia.

Según han informado desde el certamen donostiarra, Herzog recibirá un Premio Donostia en reconocimiento a su carrera durante la gala de apertura el 18 de septiembre en el Palacio de Congresos Kursaal de la capital guipuzcoana. La máxima distinción honorífica del Festival para el cineasta alemán irá acompañada de la proyección de su nuevo largometraje, 'Bucking Fastard', que competirá en el próximo Festival de Venecia.

A lo largo de una carrera que abarca seis décadas, Werner Herzog se ha convertido en una de las figuras "más influyentes del cine contemporáneo, construyendo una obra extraordinaria -alrededor de 80 filmes- y moldeada por la obsesión, las situaciones extremas y las contradicciones de la naturaleza humana", han señalado desde el Zinemaldia.

A ello han añadido que "sus películas, tanto de ficción como de no ficción, están pobladas por soñadores y conquistadores que se enfrentan a paisajes extremos y fuerzas que escapan a su control". Guiado por su concepto de "verdad extática", Herzog "defiende un cine que trasciende la mera observación de los hechos para revelar una dimensión más profunda y poética de la realidad", han subrayado desde el Zinemaldia.

La proyección del Premio Donostia, que tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia antes de la ceremonia de entrega en el Kursaal, Este filme protagonizado por Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom y Domhnall Gleeson, cuenta la inusual historia de dos hermanas gemelas cuyo vínculo las lleva a hablar al unísono, amar al mismo hombre y compartir los mismos sueños.

Nacido en Múnich en 1942, Herzog creció en un valle remoto de las montañas bávaras. Hasta los 11 años ni siquiera conocía la existencia del cine. Comenzó a desarrollar proyectos cinematográficos a los 15 años y, dado que nadie parecía dispuesto a financiarlos, durante sus últimos años de instituto trabajó en el turno de noche de una fábrica de acero como soldador y empezó a viajar a pie.

Hizo su primera llamada telefónica a los 17 años y su primera película a los 19. Abandonó la universidad, donde estudió historia y literatura y desde entonces ha escrito, producido y dirigido unas 80 películas, entre las que figuran 'Aguirre, der Zorn Gottes/ Aguirre, the Wrath of God' ('Aguirre, la cólera de Dios', 1972); 'Fitzcarraldo' (1982), para la cual trasladó un barco de vapor sobre una montaña en plena selva; 'Grizzly Man' (2005) y 'Cave of Forgotten Dreams' ('La cueva de los sueños olvidados', 2010).

También ha publicado libros de poesía y prosa como 'Of Walking In Ice' ('Del caminar sobre hielo'), 'Conquest of the Helpless' ('Conquista de lo inútil') y, recientemente, la novela 'The Twilight World' ('El crepúsculo del mundo').

Ha sido director de escena de una docena de óperas en Bayreuth y en La Scala de Milán, así como en otros teatros de ópera alrededor del mundo.

También ha actuado en películas como 'Jack Reacher', 'The Mandalorian' y en papeles como invitado en 'Los Simpson'. Creó una instalación artística, 'Hearsay of the Soul', para la Bienal del Whitney Museum de Nueva York y el Getty Museum de Los Ángeles y fundó Rogue Film School como contrapunto a lo que se enseña en la mayoría de las escuelas de cine del mundo.