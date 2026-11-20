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SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta sueco Fredrik Gertten debatirá el próximo martes en San Sebastián sobre vivienda y modelo de ciudad, y se reunirá con colectivos locales, invitado por Manteo Bizirik Elkartea.

Gertten, conocido por sus documentales sobre especulación inmobiliaria, desigualdad y poder económico, estará en la capital guipuzcoana para reflexionar sobre "quién decide cómo se transforma el espacio urbano y para quién se construye".

Su visita se enmarca en el ciclo dedicado al director organizado por Manteo Bizirik Elkartea con la colaboración del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y el foro anual de debate sobre urbanismo, ordenación del territorio y sostenibilidad, Euskal Hiria.

En un comunicado, Manteo Bizirik Elkartea ha explicado que esta propuesta "busca sacar el debate sobre la vivienda y la ciudad de los ámbitos exclusivamente técnicos y llevarlo al público a través del cine documental, con la participación del propio director en los coloquios posteriores a las proyecciones".

El punto de partida será la película 'Push' de Gertten, una investigación sobre la conversión de la vivienda en un activo financiero y sus consecuencias para quienes intentan seguir viviendo en sus barrios. La película acompaña a Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda en la época del rodaje, y conecta situaciones de ciudades como Barcelona, Londres, Nueva York y Toronto.

La visita de Gertten incluye reuniones con agentes locales para conocer de primera mano distintos asuntos de interés social y urbano, y "explorar la posibilidad de futuros documentales". Además, se incluyen encuentros con centros formativos, universitarios, movimientos ciudadanos y asociaciones.

Además, este ciclo incluirá también la proyección de las películas de Gertten 'Breaking Social' el 26 de noviembre, 'Bikes vs Cars' el 1 de diciembre, y 'Big Boys Gone Bananas!' el 3 de diciembre. Las cuatro proyecciones -con entrada libre hasta completar aforo- están previstas a las 18.30 horas en los cines Príncipe de San Sebastián, seguidas de coloquio.

Asimismo, habrá una clase magistral sobre la trayectoria y el método de trabajo del cineasta, cuya fecha y ubicación están pendientes de concreción.