El cineasta Ion de Sosa y la cantante y actriz Christina Rosenvinge abren los Diálogos de Cinestas en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y director de fotografía Ion de Sosa y la cantante y actriz Christina Rosenvinge abrirán este jueves en San Sebastián la quinta temporada del ciclo Diálogos de Cineastas, que organiza el Departamento de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa en colaboración con el Festival de Cine de San Sebastián y la Escuela de cine Elías Querejeta (EQZE).

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Convento de Santa Teresa, actual sede de Koldo Mitxelena Kulturunea, y se desarrollará en castellano con traducción simultánea al euskera. José Luis Guerin, Isaki Lacuesta, Alauda Ruiz de Azúa, Blanca Soroa, Elena Molina, Alba Flores, Manuel Gutiérrez Aragón y Luis López Carrasco serán otros de los protagonistas del ciclo.

El primer encuentro de la quinta edición de este ciclo llevará por título 'El cine como oficio híbrido' y correrá a cargo del cineasta y director de fotografía Ion de Sosa y la compositora, cantante y actriz Christina Rosenvinge, que han colaborado en 'Balearic', el segundo largometraje de su realizador, presentado en los festivales de Locarno y Sitges.

La diputada de Cultura de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, ha recordado que este ciclo persigue "descentralizar la mirada única de las cineastas y dar a conocer los oficios que conforman el desarrollo de un proyecto: desde el guion a la dirección de actores, pasando por el montaje, el arte y la producción".

En el diálogo del jueves De Sosa y Rosenvinge abordarán el cine como oficio híbrido a partir de su experiencia compartida, y charlarán también sobre influencias, procesos de trabajo y la relación entre música e imagen en un cine realizado desde los márgenes. La charla será en castellano, con traducción simultánea al euskara y estará moderada por Juan G. Andrés.

El programa continuará el 27 de enero con Asier Urbieta, que ahondará en la sesión titulada 'Generozko fikzioak' sobre el uso del género en la ficción. José Luis Guerin, Premio Especial del Jurado por el documental 'Historias del buen valle / Good Valley Stories', e Isaki Lacuesta, doble ganador de la Concha de Oro y explorador de los límites de la ficción y la no ficción desde el inicio de su trayectoria hasta su última propuesta, 'Flores para Antonio' (Proyecciones Especiales), debatirán sobre 'Las formas de la no ficción' el 16 de febrero.

A propósito de este último proyecto, su codirectora, Elena Molina, y su protagonista, productora e impulsora, Alba Flores, abordarán el tema 'Autobiografía y no ficción' en una fecha de junio por determinar. El ciclo también contará con la directora y la protagonista de la película ganadora de la Concha de Oro, del premio de la crítica internacional, de la crítica española y del premio Irizar al cine vasco.

Alauda Ruiz de Azúa y Blanca Soroa analizarán 'Cine e interpretación' el 5 de marzo a partir de su experiencia en 'Los domingos'. La película 'Romería' de Carla Simón, que compitió en la Sección Oficial de Cannes, es un ejemplo de coproducción internacional, el tema sobre el que aportarán su experiencia junto a la cineasta catalana las productoras María Zamora y Olimpia Pont Cháfer el 16 de marzo. Esta sesión comenzará a las 18.00 horas, mientras que el resto de las conversaciones del ciclo lo hará a las 19.00 horas.

El montaje de 'Estrany Riu / Strange River' (Extraño río), el debut en el largometraje de Jaume Claret, seleccionado en Venecia y en San Sebastián, será el tema central de la charla entre el cineasta y las montadoras María Castán y Meritxell Colell -también cineasta y compañera de residencia de Claret en Ikusmira Berriak 2022- el 14 de abril.

El vínculo entre cine y literatura, sus correspondencias y sus divergencias compondrá el mapa de la conversación que mantendrán el 5 de mayo los cineastas y escritores Manuel Gutiérrez Aragón y Luis López Carrasco.