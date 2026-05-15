La ciudadanía escoge al músico Luis Mari Moreno "Pirata" como homenajeado de las Madalenas de Errenteria - AYUNTAMIENTO ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN 15 May. (EUROPA PRESS) -

Una comisión de 20 personas, escogidas al azar, ha elegido al músico Luis Mari Moreno Urretabizkaia, "Pirata", para ser el homenajeado de las fiestas de Madalenas de 2026 de la localidad guipuzcoana de Errenteria y tendrá el honor de lanzar el txupin de fiestas.

Según han explicado desde el Ayuntamiento, la comisión ciudadana que ha tomado la decisión ha destacado tres argumentos principales a la hora de elegir a la persona homenajeada, como son "su estrecho vínculo con la cultura y las fiestas del municipio, su condición de referente musical para distintas generaciones y su compromiso continuado con la localidad".

"Se trata de una persona plenamente integrada en el ambiente festivo y cultural, capaz de transmitir el espíritu de la fiesta y el disfrute", han señalado, al tiempo que han destacado su papel como "referente para públicos de diferentes edades, con una trayectoria musical dirigida a una audiencia amplia". Por último, han valorado especialmente su vínculo con las Madalenas y su "presencia e implicación" habitual en las fiestas cada año.

Este sistema de selección es consecuencia de la ordenanza reguladora de la concesión de premios de homenaje en las fiestas patronales que se aprobó hace tres años. Esta normativa se aplicó por primera vez en 2024 pasado y entre sus aportaciones está la de extender a toda la ciudadanía la posibilidad de realizar propuestas de homenaje y dejar la decisión final en manos de una comisión ciudadana elegida al azar.

Del 1 al 30 de marzo, toda aquella persona empadronada en la localidad, los agentes y asociaciones del municipio y los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento pudieron presentar sus propuestas de candidatura de homenaje en Madalenas. En este tercer año de este sistema se presentaron 11 candidaturas.

Una vez recibidas las propuestas, los servicios jurídicos municipales confeccionaron una lista, de las cuales dos fueron rechazadas porque una asociación propuso dos candidatos en lugar de uno. La junta de portavoces rebajó a tres candidaturas esa lista de diez, y se puso a disposición de la comisión ciudadana quien ha elegido a "Pirata".