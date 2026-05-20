Clavijo afirma que la imputación de Zapatero es algo "grave e inédito", y que son necesarias "muchas explicaciones"

1088796.1.260.149.20260520114810 El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - Europa Press Canarias - Europa Press

VITORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' es "un hecho grave e inédito en democracia", por lo que ha subrayado la necesidad de que se ofrezcan "muchas explicaciones" ante las "dudas y sombras" que arroja el auto judicial contra el expresidente del Gobierno de España.

Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión mantenida este miércoles en Vitoria-Gasteiz con el lehendakari, Imanol Pradales, se ha referido de esta forma a la imputación de Rodríguez Zapatero en el caso por posibles delitos de corrupción vinculados al rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra.

El presidente canario ha afirmado que la imputación del expresidente es "un hecho grave e inédito en democracia", por lo que no se le ha de "restar importancia". Además ha pedido "respeto a los jueces y a la separación de poderes", dado que, según ha recordado, esta es una de las bases de la democracia.

"MUCHAS INCÓGNITAS"

A su vez, ha mostrado su "máximo respeto a la presunción de inocencia", puesto que "todos tenemos derechos a poder explicar las cosas y a poder defendernos". En todo caso, ha considerado que "en el ámbito político es evidente que hay muchas incógnitas", puesto que el auto en el que se abre la investigación a Rodríguez Zapatero abre "muchas preguntas".

Fernando Clavijo ha manifestado que, "cuanto antes se despejen [estas preguntas] desde el punto de vista político, mejor para la tranquilidad y para la buena salud de la democracia". Por ese motivo, ha considerado que se deben ofrecer "muchas explicaciones políticas al respecto" ante las "preguntas, dudas y sombras que arroja ese auto.