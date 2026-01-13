La CNMV amplia su delegación en Bilbao con la convocatoria de una nueva plaza de técnico

BILBAO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto la convocatoria pública para la contratación de un nuevo técnico para su delegación en Bilbao.

En un comunicado, este organismo ha recordado que es la primera vez que se amplía la plantilla de la delegación desde su creación en el año 2021.

A las convocatorias de técnicos pueden presentarse aspirantes con el título de licenciado, arquitecto, ingeniero o graduado. Los procesos de selección incluyen dos fases, una primera fase de oposición con cuatro pruebas -tipo test, inglés, ejercicio escrito y ejercicio oral- y, una segunda fase de concurso entre los que hayan superado la oposición.

Según ha informado la CNMV, no es necesaria experiencia profesional previa. No obstante, en el caso de candidatos que la tengan, podrán obtener la valoración de sus méritos profesionales en la fase de concurso.

Los aspirantes deberán presentar su solicitud de participación a través de la sede electrónica de la CNMV y habrá de plazo hasta las 13.00 horas del 12 de febrero.

La nueva plaza forma parte de la oferta de empleo público del organismo para este año que consta de 32 nuevos puestos de perfiles técnicos y administrativos.

El tipo de especialidad que busca el organismo supervisor es muy variado, con 16 puestos de técnicos destinados a la supervisión en varias direcciones y departamentos, así como en Estudios y Estadísticas. En este grupo se encuadra la nueva plaza de Bilbao.

También se ofrecen en el área de Tecnología e Innovación Digital cuatro plazas para Desarrollo de Sistemas de Información, dos para Infraestructuras, un especialista en supervisión de Riesgo Tecnológico y otro para Transformación Digital, siete Administrativos y un experto en Contratación y Compras.