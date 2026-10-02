El colegio de Enfermería de Bizkaia reunirá a investigadores de toda España para abordar la salud laboral

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegio de Enfermería de Bizkaia reunirá a investigadores de toda España para abordar los nuevos retos de la salud laboral en el marco de la XVII Jornada de Actualización de Enfermería del Trabajo que se celebrará la próxima semana en Bilbao.

Este encuentro abordará cuestiones como los riesgos psicosociales durante el embarazo, el síndrome metabólico, la infradeclaración de enfermedades profesionales, la actividad física y el dolor o la promoción de hábitos saludables en las organizaciones.

El investigador Fernando García Benavides abrirá la jornada analizando las prioridades urgentes de investigación ante los cambios demográficos, climáticos y tecnológicos que están transformando el mundo del trabajo.

La cita, en la que se expondrán cuatro tesis doctorales realizadas por enfermeros y enfermeras del Trabajo, tendrá lugar el martes 6 de octubre, de 17.00 a 19.30 horas, en la sede del Colegio de Enfermería de Bizkaia, en Bilbao.

La primera de las ponencias estará protagonizada por María J. Sierra Medina, enfermera especialista en Enfermería del Trabajo, doctora por la Universidad de Burgos y profesora de su Facultad de Ciencias de la Salud.

Sierra Medina presentará una investigación sobre los factores psicosociales de las mujeres trabajadoras embarazadas y su relación con el estrés, la afectividad y la calidad de vida. El estudio identifica como factores especialmente desfavorables la doble presencia -la necesidad de compatibilizar las exigencias laborales con las responsabilidades familiares y domésticas-, las exigencias psicosociales, la inseguridad laboral y la estima.

Manuel Romero Saldaña, enfermero del Trabajo y profesor de la Universidad de Córdoba, expondrá una investigación realizada sobre una cohorte de 625 trabajadores seguidos durante una media de nueve años. El estudio analiza cómo evoluciona el síndrome metabólico a lo largo del tiempo.

La posible infradeclaración de las enfermedades profesionales será abordada por Marta Hernández Martín, enfermera especialista en Enfermería del Trabajo y profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

Su investigación analizó 130.771 episodios de incapacidad temporal correspondientes a 91.448 personas. El trabajo plantea las consecuencias de que numerosos problemas relacionados con la actividad laboral sean atendidos inicialmente desde el Sistema Público de Salud sin que llegue a reconocerse su posible origen profesional.

Domingo de Pedro Jiménez, enfermero del Trabajo y coordinador de Salud Laboral de Indorama Ventures Química, abordará la relación entre actividad física, dolor y salud en la población trabajadora, mediante la presentación de un estudio, realizado sobre 1.441 trabajadores.

La jornada concluirá con la presentación de OsasunBiBa, un proyecto desarrollado desde la Unidad Básica de Prevención de la OSI Bilbao Basurto de Osakidetza.

Beatriz Martínez Riaño, ingeniera en Organización Industrial, y Begoña Velasco Álava, enfermera del Trabajo, explicarán esta iniciativa, destinada a incorporar progresivamente la promoción de la salud en la propia cultura de la organización. Se estructura sobre cinco líneas de actuación: alimentación saludable, actividad física, higiene del sueño, bienestar emocional y prevención del tabaquismo.