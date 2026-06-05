El Colegio de Logopedas del País Vasco expone los problemas del sector a los grupos del Parlamento

VITORIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Logopedas del País Vasco (CLPV) ha mantenido esta semana varias reuniones el Parlamento Vasco con representantes de los grupos PNV, PSE-EE, Sumar y PP, en el marco de la ronda de contactos institucionales puesta en marcha para abordar los problemas de la asistencia logopédica en la sanidad pública vasca, y que comenzó el pasado 22 de abril con la reunión efectuada con el grupo EH Bildu.

En representación del Colegio han participado en estos encuentros Iratxe Palomino, vocal por Álava, y Álvaro López-Quintana, responsable de la Comisión de Sanidad, que trasladaron a los grupos la situación que viven tanto los pacientes como los profesionales de la logopedia en Euskadi, según ha informado el CLPV en un comunicado.

Durante los encuentros, los representantes colegiales han expuesto la existencia de "importantes desigualdades" en el acceso a la prestación logopédica entre los tres territorios históricos, así como las "deficiencias" del actual sistema de derivaciones vigente desde 2008.

También han insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo "más justo, homogéneo y adaptado a las necesidades reales de los pacientes".

El Colegio ha trasladado a los grupos parlamentarios que su objetivo es reforzar la presencia de la logopedia en el sistema público vasco. No obstante, mientras ese avance se materializa, la entidad considera "imprescindible" mejorar el actual marco de colaboración público-privada, tomando como referencia el 'modelo alavés', que el Colegio entiende más beneficioso para la ciudadanía y más justo para los profesionales.

En las reuniones, Palomino y López-Quintana han entregado a los grupos una copia de la propuesta de convenio presentada formalmente al Departamento de Salud el 27 de diciembre de 2024. Asimismo, han mostrado su "preocupación" por la ausencia de "avances efectivos" en la negociación de este acuerdo desde entonces. López-Quintana ha valorado la "acogida positiva" de los grupos a los planteamientos que les ha trasladado el Colegio en estos encuentros.