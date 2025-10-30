El Colegio de Médicos de Álava concederá su Medalla de Oro al presidente de la Organización Médica Colegial Tomás Cobo

El Colegio concederá el premi. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Álava (ICOMA) ha decidido conceder la Medalla de Oro de su organización al doctor Tomás Cobo Castro, en reconocimiento a su "relevante y meritoria labor" como presidente de la Organización Médica Colegial y por "su contribución a la dignificación y defensa de la profesión médica a nivel nacional e internacional".

Por su parte y según ha trasladado en una nota, el premio Investigación ICOMA 2025 recaerá sobre al Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba.

Ambos reconocimientos se entregarán en un evento que se celebrará el próximo 21 de noviembre dentro del 'Encuentro de la Profesión Médica de Álava', a partir de las 18.30 horas, en el Palacio de Congresos Europa, donde se reconocerá, además, la labor de casi un centenar de médicos y médicas que llevan 25 años en la entidad colegial o han alcanzado la categoría de colegiado honorífico.

El ICOMA ha destacado que el doctor cántabro Tomás Cobo Castro, especialista en Anestesiología, es además presidente de Unión Profesional, vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), vicepresidente del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) y de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL) y vicepresidente de la Confederación Latino-Iberoamericana de Entidades Médicas.

Por otra parte, ha indicado que el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) Bioaraba, con sede en Vitoria-Gasteiz, es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es promover, desarrollar, gestionar y difundir la investigación y la innovación en el ámbito de las ciencias de la salud en el Territorio Histórico de Álava dentro del ámbito del Servicio Vasco de Salud Osakidetza.

El IIS Bioaraba está compuesto por siete áreas científicas priorizadas con más de 400 investigadores adscritos, distribuidos en más de 40 grupos de investigación, forma parte de la red de Institutos de Investigación Sanitaria y de Servicios de Salud de Euskadi.