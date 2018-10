Geólogos vascos editan una guía para actuar en caso de deslizamiento

Actualizado 26/01/2015 17:52:31 CET

Dice que "salvando la zona de la Llanada alavesa, el resto del País vasco está sujeto en mayor o menor grado al riego de deslizamientos"

El Colegio de Geólogos del País Vasco ha presentado una "Guía de Riesgos de Deslizamiento del Terreno. Lo que usted debe saber" para que la sociedad en general sepa cómo actuar en caso de que se éste se produzca, porque, según han indicado, "salvando quizá la zona de la Llanada alavesa, el resto del País vasco está sujeto en mayor o menor grado al riego de deslizamientos"

En la presentación de la citada guía, la secretaria del Colegio de Geólogos, Virginia Ormaetxe, ha asegurado que es un "placer" presentar este trabajo que ha sido realizado por el área de geotecnia del Colegio de Geólogos del País Vasco y que ha contado, además, con el Departamento de Emergencias del Gobierno vasco y SOS Deiak.

Ha dicho también que "no se ha realizado para los geólogos, no es una guía profesional, sino que está pensada para profesionales que trabajen en relación con el terreno y para propietarios de vivienda en zona de riesgo, pero sobre todo, para que la sociedad en general sepa cómo actuar en caso de que vea un deslizamiento".

La guía está colgada tanto en la web del Colegio de Geólogos del País Vasco como en la página del Departamento del Emergencias del Gobierno vasco.

El director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, Pedro Anitua, ha afirmado que la guía "se entiende" y que, "por fin, alguien no ha hecho algo para sí mismo". "Está muy bien realizada, con gráficos, con fotos y vale para cualquiera", al tiempo que es "escueta" y "sencilla de interpretar y buscar".

Ha indicado a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología le preocupa el hecho de haya "muchos" deslizamientos, como el de Ordizia de la pasada semana o los desprendimientos cuando se producen precipitaciones, aunque estos deslizamientos no producen "afortunadamente" pérdidas de vidas humanas, porque el sistema de emergencias funciona "bastante bien, por no decir muy bien", aunque no quiere decir "que no pueda ocurrir algo en un momento determinado".

INDICIOS DE DESLIZAMIENTO

El vocal de geotecnia de Colegio Fernando Aizpiri ha afirmado que el objetivo de la presentación es dar a conocer los indicios de deslizamientos o de que un terreno es proclive a deslizarse, de "forma que cualquier persona que no sea técnica en la materia tenga los conocimientos y los datos suficientes como para saber si su vivienda puede estar afectada por un deslizamiento".

Son síntomas, según ha indicado son "muy variados", aunque los más habituales son la presencia de grietas en las zonas altas de las laderas, de escarpes, abombamientos en zonas bajas de las ladera o la aparición de afloramientos de agua en zonas que habitualmente no los tienen.

Aizpiri ha asegurado que si una "persona está en su vivienda y ve que aparecen grietas o que las puertas no cierran bien o que se quiebran los cristales de las ventanas, lo mejor que puede hacer es avisar inmediatamente a SOS Deiak". Ha dicho también que si el proceso no es tan urgente o tan alarmante, lo mejor que puede hacer es consultar con un geólogo, que evalúe las circunstancias y que plantee qué es lo que se debe estudiar ahí".

Ha indicado también que "salvando quizá la zona de la Llanada alavesa, el resto del País vasco está sujeto en mayor o menor grado al riego de deslizamientos". Ha dicho también que quizá por orografía, Gipuzkoa tiene "mayor nivel de riesgo, pero desde la costa por Plencia hasta Mungia es un terreno que siempre da problemas de estas características".

Aizpiri ha afirmado que es "una asignatura pendiente realizar una zonificación del País Vasco por riesgos", pero la presentación de la guía es "un primer paso".