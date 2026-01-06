Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao esperan repetir en rebajas la "buena campaña" de ventas en navidad

Archivo - Comercio en el Casco Viejo de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Susana Alaguero, espera repetir en rebajas la "buena campaña" de ventas en navidad, ayudada por la llegada del frío, que ha hecho a la clientela adelantar la compra de prendas y complementos de invierno para combatir las bajas temperaturas, sin esperar a la llegada de los descuentos.

En declaraciones a Europa Press, la representante de la entidad que agrupa a 300 comerciantes y hosteleros de la zona y responsable de Olañeta Moda, ha destacado la presencia de mucha gente en navidades que ha comprado en el Casco Viejo, "ya no solo turistas, que sigue habiendo todavía en esta época del año, sino también de gente que viene de otros pueblos y del mismo Gran Bilbao".

"Bienvenida sea esta campaña de navidad. Ha sido una buena campaña en ventas tanto en el comercio textil como en alimentación sobre todo, y en complementos", ha subrayado.

Tras reconocer que ha habido comercios que han adelantado un poco las ofertas especiales para vaciar el stock que tienen tiendas, ha apuntado que la mayoría espera a la tradicional fecha oficial de inicio, que comienza este miércoles, 7 de enero.

Entre los factores que han ayudado a una buena facturación, ha destacado la climatología. "El tiempo nos ha ayudado mucho porque ha hecho frío y lluvia, y no es como en otras navidades en las que no hemos estado a 20 grados, pero casi. Entonces, esas prendas que igual se han resistido a comprárselas o esperar a tiempo de rebajas otros años, se las han comprado ahora", ha explicado.

Dando continuidad a esta tendencia positiva, Alaguero confía en que las ventas en rebajas también se den bien, ayudadas por el desembolso que hacen los turistas. "El turista viene al Casco Viejo, no solo a consumir en nuestra hostelería, sino también a comprar en nuestros comercios", ha celebrado, para precisar que en su negocio el 18% de la facturación corresponde a turistas.

"A las personas que vienen de otros países o nacionales que vienen a visitarnos estas fechas les gusta recorrer el Casco Viejo porque tenemos una iluminación también exquisita y, sobre todo, porque en nuestros comercios damos también unos productos un poco más personalizados, un poco más especializados", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que existen "muchos artesanos, ropa de kilómetro cero, complementos hechos aquí, creados por artistas artesanos". "Tenemos cada vez más emprendedores, sobre todo jóvenes que vienen a abrir sus negocios en Casco Viejo, y con ello estamos encantandos", ha dicho, para añadir que los locales del Casco Viejo están "cada vez más ocupados y eso nos viene bien".

BILBAOCENTRO

Desde la asociación BilbaoCentro, su gerente, Jorge Aio, ha manifestado que la villa ha sido "la gran referencia, tanto en el ocio, como en la compra navideña", y ha destacado, al igual que la asociación del caso viejo bilbaíno, el factor del frío. "Eso ha marcado bastante, tanto el fin de temporada, en este caso de Navidad, como el inicio de rebajas, porque al final estamos hablando de prendas importantes en el armario", ha indicado.

Aio ha señalado que las temporadas de rebajas cada año son "un poco más cortas, quizá porque hay un trasvase, en este caso hacia otros formatos comerciales, sobre todo la venta online". "No obstante, a nivel de comercio sí es importante (la temporada de rebajas) para seguir de alguna forma esa rueda de vender, hacer efectivo para luego seguir y mantener la temporada siguiente", ha añadido.

La llegada del frío intenso es, a su juicio, "importante, ya que al final es en estos momentos cuando ves un poco las carencias de ropa que tienes o realmente si la ropa que tenemos está un poco desfasada o no", momento en el que se aprovechan las rebajas para cubrir esas carencias.

"Hay mucha fuga o mucho escape creciente hacia la venta online, lo vemos por la ciudad continuamente con reparto a homicidio, por lo que tenemos que intentar que el consumidor piense en su entorno, piense en su ciudad y en su pueblo como la referencia de compra, y luego, a partir de ahí, creo que la calidad es la que marca, si realmente quieres una prenda que te dure y una prenda que sea referencia en tu armario, hay que buscar determinados comercios que marcan un poco esa diferencia", ha explicado, para concluir que el comercio local "está fuerte y es indispensable también junto al resto de formatos".