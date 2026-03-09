El comercio local de Vitoria-Gasteiz se convierte en un escenario gracias al ciclo 'No te vayas...del teatro'

Presentación del ciclo 'No te vayas...Del teatro' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gasteiz On y el grupo Baidefeis, con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, han puesto en marcha la iniciativa 'No te vayas...del teatro', una propuesta cultural que, la tarde del próximo sábado, convertirá seis establecimientos de Vitoria-Gasteiz en escenarios improvisados.

En la rueda de prensa de presentación de este evento, celebrada esta mañana, han participado la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares; la gerente de Gasteiz On, Patricia García, así como Conse García, representante del grupo de teatro Baidefeis.

"Con esta novedosa propuesta queremos acercar las artes escénicas a la ciudadanía, especialmente a quienes no frecuentan los teatros, integrando la cultura en la vida cotidiana y dinamizando al mismo tiempo el comercio local", ha expresado Nanclares.

El proyecto plantea una experiencia de microteatro en comercios situados en el eje entre la Avenida de Gasteiz y Sancho El Sabio. Con escenas breves, de entre 10 y 15 minutos, actores y actrices representarán "historias reconocibles, vivencias personales centradas en las relaciones sociales y en emociones universales como las ilusiones, los miedos, las esperanzas o las añoranzas".

Se trata de un ciclo que busca generar una cascada emocional en un formato cercano y accesible, favoreciendo la reflexión y el entretenimiento en un entorno distinto al habitual. El objetivo es "hacer reír, pensar y, sobre todo, pasar un buen rato al mismo tiempo que el comercio se transforma en punto de encuentro cultural, reforzando su papel como espacio vivo y vertebrador de barrio".

Con esta acción, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , Gasteiz On y Baidefeis refuerzan la alianza entre cultura y comercio, promoviendo nuevas experiencias de proximidad.

PROGRAMA

El programa se desarrollará el sábado 14 de marzo y tendrá como espectáculo inaugural la obra 'Los polos opuestos se atraen', a las 18.00 horas en Recoleta Sweet Cake (Beato, 56). Le tomará el relevo la pieza 'Un gran favor', a las 18.45 horas en Muebles y Decoración Andrés Díaz (Avenida de Gasteiz, 46). Además, a las 19.10 horas en Don Sofá (Sancho el Sabio, 21), el público podrá disfrutar con la propuesta 'Cómo hemos cambiado'.

El montaje 'Ellas bailan solas' llegará al establecimiento Bi Begi Óptica y Audiología (Ricardo Buesa, 4) a partir de las 19.35 horas. Ya a las 20.00 horas, Decoraciones Moon (Sancho el Sabio, 23) acogerá la obra 'Una nueva oportunidad'. El programa llegará a su fin con la pieza 'La segunda juventud', a las 20.25 horas en Audífonos Vitoria (Sancho el Sabio, 27).

Los espectáculos serán gratuitos, aunque debido al aforo limitado de los comercios, es necesario contar con invitación previa para los mismos.