Comienza a ceder el calor en Euskadi, pero con máximas este jueves que podrán superar los 35 °C en el interior

Dos personas pasean por la playa bajo el sol - EUROPA PRSS

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé que este jueves comience a ceder el calor en Euskadi, pero las temperaturas máximas aún podrán superar los 35 °C en puntos del interior, con predominio del viento del sureste.

En la costa las temperaturas máximas podrían superar también los 30 ºC, pero en las horas centrales del día, la entrada del viento del noroeste, comenzando desde Bizkaia, refrescará el ambiente de forma notable. Ese viento se extenderá hacia el interior durante la tarde.

Durante la segunda mitad del día aumentará también la nubosidad, y serán más probables las tormentas, que localmente podrían ser intensas y acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. Las temperaturas alcanzarán los 21 grados en la costa y rondarán los 17 grados en el interior.