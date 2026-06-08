Comienzan las obras de 64 de las 93 VPO en alquiler que el Gobierno Vasco construirá en Goikoplaza (Laudio)

El acto ha contado con la participación del consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y de la alcaldesa de Laudio-Llodio, Ainize Gastaka - IREKIA

VITORIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción de 64 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler promovidas por Visesa en la Avenida Zumalakarregi 55 y 57, en el ámbito de Goikoplaza de Laudio-Llodio, han comenzado oficialmente este lunes, con la colocación de la primera piedra de una promoción que constituye la primera fase de las 93 viviendas protegidas en alquiler que el Gobierno Vasco levantará en esta zona.

El acto ha contado con la participación del consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y de la alcaldesa de Laudio-Llodio, Ainize Gastaka, que han estado acompañados por la concejala de Cohesión Social, Carmen Altuna, y el director general de Visesa, Carlos Quindós-

La promoción visitada este lunes contempla la construcción de 64 viviendas de protección oficial en alquiler que serán gestionadas por Alokabide una vez finalizadas las obras, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La actuación supone una inversión cercana a los 9,5 millones de euros y forma parte de una estrategia más amplia que permitirá incorporar 93 nuevas viviendas protegidas en alquiler en Goikoplaza a principios de 2029.

Durante su intervención, Itxaso ha subrayado la importancia de esta actuación y ha destacado que "hoy no colocamos únicamente la primera piedra de un edificio, sino los cimientos de una política pública que busca garantizar el acceso a la vivienda a quienes más dificultades tienen para emanciparse o desarrollar su proyecto de vida".

Por su parte, la alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka, ha subrayado la necesidad de poner todas las herramientas disponibles en manos de las instituciones para resolver la situación de emergencia habitacional. En ese sentido, ha destacado el compromiso de su localidad con esta meta y ha recordado que se han activado todas las herramientas que dispone el Ayuntamiento como son las medidas fiscales para movilizar viviendas vacías o la cesión de suelo, en este caso, al Gobierno Vasco para la promoción de vivienda social.

La ceremonia ha simbolizado el inicio material de unas obras esperadas para ampliar el parque público de vivienda protegida en alquiler de Laudio-Llodio. Tras las declaraciones institucionales de la alcaldesa y del consejero ante los medios de comunicación y una explicación técnica de la promoción por parte de la dirección técnica de Visesa, se ha desarrollado el acto protocolario de colocación de la primera piedra.

PROTOCOLO

La alcaldesa ha introducido en una urna dos ejemplares de los periódicos del día para dejar constancia de la fecha de inicio de la promoción. Posteriormente, el consejero ha depositado el acta de replanteo en la misma urna junto a los planos del proyecto. Finalmente, la alcaldesa ha incorporado unas llaves simbólicas en representación de las futuras personas adjudicatarias que habitarán estas viviendas.

Una vez completado el contenido de la urna, Gastaka e Itxaso, acompañados por el director general de Visesa, Carlos Quindós, han procedido a su enterramiento en la parcela donde ya han comenzado los trabajos constructivos.

La promoción se levantará sobre un suelo del ámbito de Goikoplaza cedido gratuitamente y libre de cargas por el Ayuntamiento de Llodio al Gobierno Vasco en virtud del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones.

El acuerdo contempla la cesión gratuita de dos parcelas para la construcción de vivienda protegida y establece además que el consistorio podrá proponer la excepción de tres viviendas para su adjudicación a personas afectadas por actuaciones urbanísticas y/o con necesidades especiales. Asimismo, el Gobierno Vasco se compromete a ceder gratuitamente al Ayuntamiento los locales que se habiliten en la parcela de las 64 VPO en alquiler para destinarlos a dotaciones sociales.

Itxaso ha puesto en valor la colaboración institucional que ha hecho posible esta actuación. "El trabajo conjunto entre administraciones es la mejor herramienta para acelerar la construcción de vivienda protegida. La cesión gratuita de estos suelos por parte del Ayuntamiento demuestra que cuando todos remamos en la misma dirección somos capaces de ofrecer soluciones eficaces a la ciudadanía", ha afirmado.

En materia fiscal, la ordenanza municipal establece para las promociones de vivienda protegida una cuota del 2% en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y prevé una bonificación de hasta el 95% para aquellas actuaciones declaradas de especial interés o utilidad municipal por razones sociales, circunstancia cuya aplicación solicitará Visesa.

La promoción contempla la construcción de un edificio de dos plantas sótano, planta baja y ocho alturas, con dos núcleos de comunicación vertical y un amplio espacio porticado de acceso libre. El programa residencial estará