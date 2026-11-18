BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Arco Atlántico y Fundación eAtlantic Fundazioa han firmado un memorándum de cooperación dirigido a promover los intereses de las Regiones atlánticas ante los organismos de la UE o sus Estados miembros.

Este acuerdo permitirá abrir una línea de colaboración en favor de la prosperidad de la fachada atlántica y a su plena inserción en el nuevo mercado interior, así como en la agenda estratégica de la Unión Europea, según ha informado eAtlantic.

La Comisión Arco Atlántico es una de las seis Comisiones geográficas de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, creada en 1989 en Faro (Algarve, Portugal). Su secretario general, Davide Strangis, y la directora general de Fundación Atlantic Fundazioa, Marian Elorza, fueron los encargados de suscribir esta cooperación, que tendrá una vigencia de tres años.

Ambas partes entienden que "existe un riesgo creciente de que la Fachada Atlántica Europea sea relegada a un segundo plano en el proyecto de integración europeo". No obstante, subrayan que la creación de la macrorregión atlántica, prevista para verano de 2027, "abre la puerta a un escenario nuevo, porque posibilitará que los actores de la fachada atlántica desarrollen una colaboración verdaderamente estratégica y reviertan su creciente perificidad".

En este sentido, las entidades firmantes se comprometen a propiciar desde la sociedad civil, y junto con distintos espacios y redes de colaboración existentes, dinámicas que favorezcan el entendimiento entre agentes públicos y privados de la fachada atlántica europea encaminados a generar una competitividad en términos de capital tecnológico, industrial y humano.

A su vez, procurarán la materialización de proyectos e iniciativas transformadoras que contribuyan a su desarrollo social, así como a la plena inserción en la agenda de la UE de sus necesidades y especificidades territoriales.

Entre los objetivos compartidos también se fija el fomento de la participación de los niveles institucionales más cercanos a los ciudadanos en la gobernanza de la Unión Europea, ahondando en el principio de la subsidiaridad.

El texto suscrito abre la puerta a que las partes compartan información sobre sus prioridades y planes de actuación para buscar espacios de confluencia e identificar sinergias.

Por su parte, eAtlantic se compromete a canalizar parte de sus recursos a la reflexión, elaboración de papers y propuestas de acción que resulten de interés para la Comisión Arco Atlántico, mientras ésta se compromete a contribuir activamente a dichos procesos y a propiciar la participación de sus miembros. Un comité de seguimiento, compuesto por dos miembros de los organismos representados, evaluará la progresiva materialización de las modalidades de colaboración previstas.