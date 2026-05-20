Comisión de Hacienda de Juntas de Gipuzkoa aprueba el dictamen de la norma foral para implantar el impuesto turístico

SAN SEBASTIÁN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Gipuzkoa ha aprobado este miércoles el dictamen de la Norma foral por la que se implantará el impuesto turístico. La decisión tendrá que ser ratificada en el Pleno de la Cámara foral del próximo 10 de junio.

PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos y EH Bildu han respaldado el dictamen, mientras que el PP se ha abstenido en la votación. De este modo, se certifica el acuerdo alcanzado la pasada semana entre la formación morada y jeltzales y socialistas en relación al proyecto de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas.

Así, se han incorporado las siete enmiendas que Podemos había registrado al proyecto. La normativa recogerá una tabla de tarifas "más ambiciosa y más progresiva", aumentando especialmente la capacidad de actuación sobre ámbitos de gran presión turística, como los cruceros o las viviendas de uso turístico.

La norma introduce ahora el concepto de 'intensidad turística' -la relación entre el número de plazas turísticas y la población- para dar mayores opciones a los municipios que más sufren las cargas del turismo o para liberar de la carga burocrática de la implantación del impuesto a aquellos ayuntamientos con una intensidad turística muy baja.

Entre las medidas que se han incorporado se contempla la exención a las personas con un grado de discapacidad extensible a las personas acompañantes, que se aplicará tanto a quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III, como a la persona que las acompaña, con un máximo de un acompañante por cada persona beneficiaria.

Otra de las medidas son tarifas más amplías y se gravará más intensamente las viviendas de uso turístico y los cruceros. La tabla definitiva establece tarifas en los establecimientos hoteleros de 5 estrellas o categoría equivalente entre 4,50-6,50 euros; de 4 estrellas o categoría equivalente entre 3,50-5,50; de 3 estrellas o categoría equivalente entre 1,50-3,50; de 2 estrellas o categoría equivalente entre 1,00- 2,50; y de 1 estrella o categoría equivalente 0,75-1,75.

En las pensiones será entre 0,75-1,75 euros; en apartamentos turísticos entre 1,50-3,50 euros; en Campings y otras modalidades de acampada entre 0,75-1,75 euros; en Agroturismos entre 0,50-1,25 euros: en Casas rurales y en Albergues entre 0,75-1,75 euros.

En las Viviendas para uso turístico cedidas enteras y en las viviendas particulares para uso turístico cedidas por habitaciones la tarifa será de entre 4,50-6,50 euros; y en las embarcaciones de crucero turístico será de entre 6,00-7,00 euros.

Asimismo, se amplía de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto para adaptarlo a la realidad del modelo turístico actual, y se incluye el concepto de 'intensidad turística' para "dotar de mayor flexibilidad a los ayuntamientos que más sufren el turismo".

Además, se amplían los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, esta bonificación podrá aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas.

Las medidas también contemplan la ampliación de los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, este recargo podrá aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%.

EH BILDU

EH Bildu de Gipuzkoa ha aplaudido la aprobación de la Norma foral por la que se implantará el impuesto turístico, aunque "llegue tarde". El juntero Haritz Pérez ha esperado que "se profundice en el proceso en la colaboración y el acuerdo".

"La izquierda soberanista está y estará en ello en las alcaldías porque, en la práctica, son las que tendrán que establecer el impuesto", ha incidido, al tiempo que ha explicado que "hace diez años que EH Bildu puso sobre la mesa la necesidad del impuesto turístico". "Ha costado mucho tiempo, pero al final ha llegado", ha apuntado.

Además, ha señalado que la Norma foral aprobada busca "dar una respuesta a los costes sociales, urbanísticos y medioambientales que genera la actividad turística en nuestros pueblos y ciudades".

En este sentido, ha defendido que "el impuesto sobre las estancias turísticas es necesario", ya que su objetivo es "compensar los efectos del turismo y dotar a los municipios de herramientas para hacer frente a esta presión".

También ha lamentado "que llega tarde", al tiempo que ha explicado que EH Bildu presentó enmiendas a la Norma con el objetivo de "mejorarla, dar una mejor respuesta a las necesidades de los ayuntamientos y del sector, y poner en el centro la cuestión de la vivienda".

"Precisamente en las enmiendas se pretendía que las viviendas turísticas tengan un impuesto máximo, y así será", ha explicado, para añadir que "en Gipuzkoa crecimiento de la vivienda turística tiene un impacto directo en el mercado: reduce la oferta de alquiler y encarece los precios".

En este sentido, ha lamentado que esta Norma "no recogerá suficientemente las necesidades de los ayuntamientos y establecimientos más pequeños". Por otro lado, ha opinado que "la aplicación del impuesto de turismo supone una carga administrativa y este nuevo impuesto generará trabajo adicional tanto a los ayuntamientos como a los establecimientos de alojamiento y afectará especialmente a los de menos recursos".

Finalmente, ha afirmado que EH Bildu seguirá defendiendo "la elaboración de un convenio entre las administraciones vascas porque es posible facilitar el trabajo a la ciudadanía, a los alojamientos y a los ayuntamientos".