La Comisión sobre la supuesta filtración en exámenes de Policía Local de Santurtzi se volverá a reunir el 12 de febrero

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia) ha celebrado este jueves la segunda sesión de la comisión creada para la fiscalización del proceso selectivo de suboficiales de la escala de inspección de la Policía Local, con el objetivo de esclarecer si se produjo alguna irregularidad. Debido a la duración de las comparecencias, los testimonios de parte de las personas convocadas se han aplazado a la siguiente reunión, que se realizará el 12 de febrero.

El Consistorio vizcaíno aprobó el pasado mes de noviembre la creación de esta comisión informativa especial para la fiscalización del proceso selectivo de acceso, mediante promoción interna, a plazas de la categoría suboficial de la escala de Inspección del cuerpo de Policía Local, con el objetivo de determinar si se produjo la supuesta filtración de una prueba.

La comisión se reunió por primera vez el 10 de diciembre y este jueves ha mantenido su segundo encuentro, con la asistencia de "varias personas que han sido partícipes de dicho proceso selectivo en diferentes momentos y desde distintas instancias", a las que se les han formulado preguntas por parte de los miembros que conforman la comisión para "recabar información relevante", según ha informado el Ayuntamiento.

Debido a la duración de las comparecencias, se ha tomado la decisión de aplazar la asistencia de parte de las personas inicialmente convocadas. Será el próximo 12 de febrero, fecha de la siguiente sesión prevista.

ACTUARÁ CON FIRMEZA

Desde el Ayuntamiento han destacado que esta comisión informativa especial se puso en marcha "desde el principio de transparencia y con voluntad de esclarecer los hechos acaecidos".

Asimismo, han reiterado que, "si tras recabar toda la información necesaria se detectase cualquier tipo de irregularidad o vulneración de los principios éticos en el transcurso del proceso selectivo", el equipo de Gobierno actuará "con firmeza, con el fin de adoptar las medidas oportunas".