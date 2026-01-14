El comité de empresa de CTL Pack Vitoria mantiene las movilizaciones tras una reunión con "avances inexistentes"

Concentración del comité de empresa de CTL Pack Vitoria del pasado viernes, 9 de enero - COMITÉ DE EMPRESA DE CTL PACK VITORIA

VITORIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de CTL Pack Vitoria-Gasteiz, antes Tuboplast Hispania, continuará con las movilizaciones de protesta para desbloquear la negociación de un convenio colectivo tras una reunión en la que la empresa "ha dado avances inexistentes", ha detallado el secretario del comité, Javier Subijana.

La mayoría sindical, formada por ESK, ELA, CCOO, LAB, USO y UGT, decidió retomar las movilizaciones el pasado mes de diciembre ante la postura "inflexible" de la empresa de negociar un nuevo convenio ocho años después de que finalizara el anterior. Tras una nueva reunión celebrada este miércoles, el comité ha decidido mantener dichas movilizaciones, convocadas cada viernes en la puerta de la fábrica de Miñano de 13.00 a 14.30 horas.

La propuesta del Comité consiste en recuperar poder adquisitivo, con peticiones de una actualización salarial por encima del IPC en un periodo de 5 años (2023-2027). Asimismo, incluye una reducción de jornada y medidas que mejoren la conciliación laboral, familiar y personal, especialmente en los sistemas de trabajo a turnos y de cuatro equipos.

Los sindicatos también solicitan la aplicación de contratos de relevo, así como otras mejoras laborales. La siguiente reunión, ha indicado Subijana, podría darse el próximo 29 de enero.