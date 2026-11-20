Archivo - Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración, frente a la sede del Gobierno Vasco, a 13 de febrero de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de Tubos Reunidos de la planta de Amurrio ha asegurado que la plantilla ha defendido la empresa y "ahora le toca al Gobierno español dejar de ser un obstáculo y al Gobierno vasco concretar su compromiso con el futuro de la empresa".

En una rueda de prensa celebrada en la localidad alavesa, el comité ha dado lectura a un comunicado en el que ha asegurado que, cuando los trabajadores de TRG Amurrio decidieron ir a la huelga para impedir los 301 despidos, el cierre de la acería de Amurrio y la externalización de la logística, tenían claro que "el ERE no era el camino para solucionar los problemas de Tubos Reunidos".

Según han señalado, desde el principio defendían que ni la plantilla ni sus condiciones laborales eran responsables de la situación de la empresa. "Decíamos alto y claro que el problema de la empresa era su deuda originada por una nefasta gestión de la dirección de Tubos y la avaricia de sus grandes accionistas", han añadido.

El comité de Tubos Reunidos de Amurrio ha manifestado que hoy, "una vez más", el tiempo les está "dando la razón" porque los problemas de Tubos Reunidos "no se solucionaban despidiendo a 301 personas, cerrando la acería o externalizando la logística". A su juicio, lo que estaba en juego "era mucho más", en concreto, el empleo y el futuro industrial de la empresa.

Tras destacar como la plantilla se movilizó, fue a la huelga y peleó por mantener los puestos de trabajo y la activividad, el comité ha manifestado que cuando se decidió poner fin a aquella etapa de huelga, dejaron claro que "eso no significaba dar un paso atrás ni desentenderse del futuro de la empresa".

"Entrábamos en otra fase y dijimos que íbamos a seguir vigilantes, haciendo lo que nos correspondiera y tocando todas las puertas necesarias para defender una solución industrial y el empleo. Y así lo estamos haciendo", ha añadido.

El comité ha afirmado que ahora están en "un momento decisivo" porque hay "cinco posibles compradores y el proceso entra en una fase clave".

"Todavía no sabemos qué proyecto plantea cada uno, qué futuro contempla para las distintas plantas ni qué consecuencias puede tener para la plantilla. Que haya empresas interesadas es una buena noticia, pero eso no garantiza que Tubos Reunidos vaya a tener futuro", ha explicado.

En su opinión, lo importante es qué proyecto industrial hay detrás y qué garantías ofrece para mantener la actividad, el empleo y las condiciones laborales.

Los representantes de los trabajadores de la planta alavesa han asegurado que es "sobradamente conocido" que, a día de hoy, el "mayor obstáculo" para la viabilidad de las plantas de Tubos y de su empleo está en "la posición de obstrucción total de la SEPI y de la Abogacía del Estado, ambos dependientes del Gobierno español".

El comité de Amurrio ha indicado que, recientemente, han solicitado reuniones urgentes con la SEPI y el Ministerio de Hacienda, pero "lamentablemente" de momento no han recibido contestación.

"Desde el Comité de Amurrio tenemos claro que la SEPI no puede ser un lastre para la viabilidad del proyecto industrial. No nos corresponde a la parte social decidir cómo se tiene que resolver esa deuda, pero sí pedir que no se pongan obstáculos a una solución que permita mantener la actividad industrial y los puestos de trabajo", ha añadido.

El comité de TRG Amurrio ha indicado que la finalidad de la SEPI es contribuir "al mantenimiento de la actividad empresarial, preservar sectores estratégicos y proteger el empleo" y ha añadido que "la negligencia y la mala praxis" de la dirección de Tubos Reunidos no puede suponer que la empresa "no tenga futuro, y que se puedan perder casi 1.400 puestos de trabajo, 900 de ellos en Amurrio.

Por ello, cree que, en este momento, las instituciones tienen que "dar un paso adelante". El comité también ha puesto el "foco" en el Gobierno vasco y ha recordado que en febrero manifestó su disposición a acompañar a los inversores para dar un futuro industrial a Tubos Reunidos. "Pues bien, ahora es el momento de concretar ese compromiso"k ha agregado.

En este sentido, el comité ha trasladado que van a solicitar una reunión con el Gobierno vasco para conocer "qué papel está dispuesto a jugar y qué piensa hacer para que salga adelante un proyecto industrial con futuro".

A su juicio, no basta con decir que se va a acompañar a los inversores, sino que hay que explicar cómo se va a hacer y qué garantías se van a exigir para mantener la actividad y el empleo en todas las plantas.

El comité ha defendido que la plantilla "ya ha hecho un esfuerzo enorme para defender Tubos Reunidos", por lo que ahora quiere que las instituciones "estén a la altura".

En este sentido, ha denunciado que el Gobierno central, mediante la Abogacía del Estado, no puede seguir impugnando cualquier procedimiento del Juzgado Mercantil, "obstaculizando permanentemente cualquier posibilidad de proyecto de futuro para Tubos".

Asimismo, ha reclamado al Gobierno vasco que concrete su compromiso y demuestre que está dispuesto "a implicarse para garantizar el futuro industrial de la empresa".

"Tenemos claro cuál es nuestro objetivo y no vamos a desviarnos de él ni a perder el tiempo en debates que no llevan a ninguna parte. Queremos que Tubos Reunidos siga siendo una empresa industrial, que mantenga su actividad y sus puestos de trabajo y que tenga futuro en las comarcas en las que está presente. Para eso hace falta un proyecto industrial y hacen falta compromisos y garantías. Es el momento de concretarlos", ha remarcado.