El Comité de Vicinay rechaza el ERE y se manifestará el viernes en Sestao (Bizkaia) en defensa de los empleos

Manifestación de trabajadores de Vicinay Sestao (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Vicinay Sestao (Bizkaia) ha manifestado su rechazo "total" al ERE de extinción para 60 trabajadores, casi la mitad de la plantilla, planteado por la dirección de la empresa y cuya primera reunión del periodo de consultas se ha llevado a cabo este lunes con la entrega de documentación a los sindicatos.

Además, la compañía ha presentado un ERTE para el resto de los empleados, que estaría vigente hasta el 31 de julio de 2027. Contra ambas medidas, los trabajadores se manifestarán este próximo viernes en Sestao.

En un comunicado, el Comité ha anunciado que procederá a revisar detalladamente toda la documentación presentada, contando para ello con el asesoramiento de sus servicios jurídicos.

Asimismo, ha convocado una manifestación para este próximo por las calles de Sestao, de 8.30 a 12.00 horas, con salida y llegada en la puerta de la fábrica. "Seguiremos luchando y defendiendo nuestros puestos de trabajo, nuestros derechos y el futuro de toda la plantilla", ha concluido.