La compañía Eva Guerrero estrena 'Memoriaren gorputzak' el domingo en Errenteria (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía Eva Guerrero estrenará el espectáculo de danza y teatro 'Memoriaren gorputzak', versión en euskara de 'Hasta el último baile', que versa sobre la memoria y el cuerpo y pone a las personas mayores en el centro, el este próximo domingo en el centro Niessen de Errenteria (Gipuzkoa).

El espectáculo, que podrá verse a partir de las siete de la tarde, incluye voces en 'off' de personas mayores de Errenteria que hablan sobre sus recuerdos. Recién cumplidos los 20 años de trayectoria, la compañía de danza Eva Guerrero ha arrancado la temporada con el estreno de 'Hasta el último baile', una obra de danza-teatro con estética antigua, que incluye textos y música en directo, y que habla, desde la poética sobre el paso del tiempo, la transformación del cuerpo, las ausencias y los recuerdos.

El espectáculo se estrenó en castellano en el Teatro Arriaga de Bilbao el pasado 13 de noviembre, y la versión en euskara verá la luz este domingo en Niessen Kulturgunea de Errenteria. La obra, dirigida por la propia Eva Guerrero, está protagonizada por la coreógrafa y bailarina Aiala Etxegarai, la intérprete Yolanda Bustillo y la música Amaia Santamaría.

La directora de la compañía, Eva Guerrero, explica que esta propuesta surgió en un proyecto de danza y salud que le permitió trabajar durante ocho sesiones con personas mayores de 65 años.

"El cuerpo siempre está ahí, aunque lo olvidemos, es el protagonista de todo el paso del tiempo, de todas las experiencias, de lo bueno y lo malo", ha explicado. En los próximos meses, 'Hasta el último baile' podrá verse, entre otros lugares, en Galdakao, Amurrio, Eibar y Leioa. Asimismo, la compañía tiene en gira las propuestas escénicas Gorpuztu, Gorpuztu laburra, Tierra de nadie y Entre cuerpos.

Algunas de las voces que se escucharán el domingo en Niessen corresponden a gente mayor de Errenteria gracias a un proceso participativo. Al respecto, Guerrero ha detallado que hacer un espectáculo de danza para ella "no se limita a subirse al escenario y mostrar", sino que se trata de "un trabajo mucho más amplio de acercamiento, de actividades, de encontrar caminos que unan y acerquen".