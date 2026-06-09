Un concierto benéfico en la segunda edición de Gazte Action Day recaudará fondos para el Banco de Alimentos de Bizkaia

Cartel del concierto de la segunda edición de Gazte Action Day en Bilbao.
Cartel del concierto de la segunda edición de Gazte Action Day en Bilbao. - GLOBAL SHAPERS BILBAO
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 9 junio 2026 10:36
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BILBAO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Global Shapers Bilbao celebrará el próximo 3 de julio en Bilborock la segunda edición de Gazte Action Day, con un concierto benéfico cuya recaudación se destinará íntegramente a favor del Banco de Alimentos de Bizkaia.

Según han recordado desde Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial que une a jóvenes de entre 18 y 30 años para crear proyectos de impacto social, su objetivo es promover la participación activa de las personas jóvenes en la construcción de "una sociedad más solidaria y comprometida".

En esta ocasión, Gazte Action Day adoptará el formato de concierto solidario con el lema '1 euro, 1 acorde'. El evento "combinará música en directo, talento local y acción social" para recaudar fondos para apoyar la labor del Banco de Alimentos de Bizkaia.

El concierto contará con la participación de las bandas vizcaínas Suger Taldea y FunkTree Band. Además de la música, el evento pretende acercar a la ciudadanía, especialmente a las personas jóvenes, "la realidad de la pobreza alimentaria" y dar a conocer las diferentes formas de colaboración y voluntariado existentes en el territorio.

"Queremos demostrar que la juventud no solo tiene inquietudes, sino también capacidad para generar impacto real. Gazte Action Day nace precisamente con esa vocación: convertir las ganas de cambiar las cosas en acciones concretas que beneficien a nuestra comunidad", han explicado desde Global Shapers Bilbao.

Durante el evento, se habilitará un punto de recogida física de alimentos y productos de primera necesidad para aquellas personas que deseen realizar una aportación adicional.

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