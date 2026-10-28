Conciertos de BIME Live ocuparán el viernes la zona peatonal y aparcamiento en Paseo Uribitarte de Bilbao

Archivo - Alcalá Norte - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos musicales de BIME Live Bilbao 2026, con actuaciones de Jimena Amarillo, 1111, Sedientos de Cumbia, Hijas de Nopal y Alcalá Norte, ocuparán el aparcamiento y cortarán el bidegorri en el paseo Uribitarte, entre el puente del Ayuntamiento y la calle Acebal Idígoras, este próximo viernes, en horario de 08.00 a 01.00 horas del día siguiente, aproximadamente.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, en horario de 17.00 a 22.00 horas, aproximadamente, de esa misma jornada se ocupará la zona peatonal en el muelle de Uribitarte. Habrá pruebas de sonido puntuales con anterioridad a dicho horario.

La zona que ocupar será señalizada con anterioridad y en función de la afluencia de público se podrá ver afectado el tránsito peatonal y de vehículos.