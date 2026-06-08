Concluye la obra civil ferroviaria del nuevo Topo en San Sebastián con la finalización de la estación de La Concha

La consejera Susana García Chueca y representantes de su departamento en las obras del Topo en San Sebastián - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskal Trenbide Sarea, el ente público del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, ha concluido la obra civil ferroviaria de la estación junto a La Concha, la última y la más céntrica que completará la pasante del Topo en San Sebastián junto a las de Amara y Bentaberri.

Con este paso, finaliza la obra civil ferroviaria de la nueva pasante soterrada del topo en la capital guipuzcoana, por lo que ETS se centrará en los próximos meses en avanzar en cuestiones vinculadas con las instalaciones eléctricas, ventilaciones, señalizaciones y comunicaciones, que regulan las circulaciones de los trenes, así como determinadas urbanizaciones y accesos.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha visitado este lunes la infraestructura ferroviaria junto al viceconsejero de Infraestructuras, Miguel Ángel Páez, y el director general de ETS, Antonio López.

Antes de entrar en la estación han podido comprobar las obras de urbanización que han arrancado la semana pasada en las calles Loiola y San Martín. A continuación, han accedido al subsuelo por la boca de Loiola y han bajado al vestíbulo desde donde han observado la panorámica de la terminal.

Con los cuartos técnicos concluidos, en la actualidad se trabaja en el montaje de las instalaciones eléctricas, el montaje de las ventilaciones y las señalizaciones. En esta estación, mientras que el cañón de Loiola está prácticamente finalizado, en el de Xabier Zubiri se acomete el montaje de las escaleras mecánicas y el revestimiento de acero vitrificado.

En la estación de Amara, con la obra civil y el cañón de Autonomía concluidos, se va a comenzar a ejecutar la salida de emergencia provisional por el cañón de Errondo. En esta terminal están ya montados los principales equipos eléctricos, los sistemas de iluminación y protección anti incendios, y las luminarias.

Asimismo, en la estación de Bentaberri la obra civil está concluida y las instalaciones, los ascensores y las escaleras mecánicas, también están finalizados, a falta de remates. Los sistemas de iluminación y protección anti incendios están terminados, tanto en el túnel como en la propia terminal y en las salidas de emergencia.

También están montados todos los soportes de la catenaria y está pendiente la instalación de los equipos de ventilación tanto bajo andén como de emergencia, que ya están acopiados a falta de su colocación.

MEJORA DE FRECUENCIAS

García Chueca ha desatacado que "la pasante soterrada de San Sebastián, con sus 4,2 kilómetros y sus tres nuevas estaciones en el subsuelo, va a permitir conectar de otra manera a la capital de Gipuzkoa y va a facilitar la mejora de frecuencias, frecuencias de metro de siete minutos y medio en días laborables, entre Añorga y Pasaia por la eliminación del actual punto de rebote de trenes en la estación de Amara".

"El nuevo Topo es el símbolo de la Gipuzkoa del futuro, es una obra y un servicio diseñados para los próximos 100 años que van a cambiar la movilidad en una Gipuzkoa conectada a través del transporte público sostenible, para una ciudadanía que no importa dónde viva porque va a tener más y mejores opciones de subirse al tren", ha subrayado la consejera.

Así, ha incidido en que la obra "cambiará los hábitos de la ciudadanía para dejar el coche en el garaje pero también para viandantes, que han ganado muchos metros cuadrados de superficie tras la peatonalización de varias calles gracias al soterramiento del Topo".

Finalmente, ha opinado que "este es un buen momento para reivindicar la profesionalidad y el saber hacer de ETS, ente público de este departamento que, a pesar de las dificultades geológicas encontradas, ha sabido encontrar soluciones para una infraestructura de la que va a disfrutar toda la ciudad, todo el territorio histórico", y ha resaltado la "apuesta sostenida en el tiempo y de un esfuerzo ingente, tanto técnico como inversor, que ha realizado el Gobierno Vasco de manera íntegra, sin otros apoyos".