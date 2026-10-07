Concluye la primera fase de las obras de la zona baja del parque Bizkotxalde de Basauri (Bizkaia)

Parque de Bizkotxalde en Basauri (Bizkaia) - AYUNTAMIENTO DE BASAURI (BIZKAIA)

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de las obras de remodelación de la zona baja del parque de Bizkotxalde ha finalizado, a falta de remates que se realizan esta semana. Por este motivo, ha abierto al tránsito peatonal la acera que discurre pegada al parque, mientras que las obras del paso de peatones y zona para contenedores de la Ronda de Uribarri se seguirán ejecutando durante las fiestas, y las de la acera de delante de la ikastola se realizarán después de San Faustos, según ha anunciado el Ayuntamiento de Bilbao.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que, con esta intervención, "da un paso más para mejorar y modernizar el gran pulmón verde del municipio", y convertir la zona baja del parque Bizkotxalde en un espacio "más accesible, seguro y amable para toda la ciudadanía".

Las actuaciones que abordan supondrán una inversión de casi dos millones de euros (1.910.989 euros) y están alineadas con objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y del Plan de Accesibilidad de Basauri aprobados en 2025.

Los trabajos se centran en mejorar la zona baja del parque, con actuaciones en diferentes ámbitos. Por un lado, se ha dotado de accesibilidad a las escaleras existentes, a las rampas -reduciendo su inclinación a menos del 6%- y a los caminos.

Las zonas de paso que hasta ahora no estaban acondicionadas, pero que las vecinas y vecinos utilizaban de forma natural como caminos, han sido remodeladas e integradas como senderos accesibles. Además, la acera que discurre junto al parque, desde Arizko Ikastola hasta Azbarren y las zonas de estancia y caminos, se han repavimentado con baldosas de hormigón de alta resistencia y asfalto impreso. También se han renovado los bordillos y se ha instalado nuevo mobiliario urbano e iluminación.

ARBOLADO

Por otro lado, se va a aumentar el arbolado, de forma que, cuando haya finalizado toda la intervención, se habrán plantado 20 nuevos ejemplares, manteniéndose, además, los árboles existentes anteriormente.

Los tres árboles situados en la zona de las mesas de ping-pong se han trasplantado a otra ubicación dentro del mismo parque para poder renovar ese espacio deportivo, que tiene un gran uso ciudadano. "A falta de una medición exacta en plano topográfico, la superficie verde ha aumentado 500 m 2 aproximadamente", señalado Zuriñe Goikoetxea, concejala de Urbanismo.

La plantación de nuevos árboles y labores de jardinería se realizarán a partir del mes de noviembre por ser la época idónea para acometerlas. Hasta el 9 de octubre se realizarán los últimos remates en esta zona: se colocarán los 20 bancos que faltan de instalar -en total serán 65 bancos nuevos y 10 recuperados- nueve papeleras, una fuente, la escultura del párroco de Pozokoetxe y las barandillas de las escaleras y de una rampa.

Después de fiestas se intervendrá en la zona de acera delante de Arizko Ikastola y la futura haurreskola para dotarla de mayor seguridad para peatones y escolares. Con este objetivo, se ampliará la acera hasta los cuatro metros y se estrechará la carretera, favoreciendo así una disminución de la velocidad del tráfico rodado.

La ampliación de la acera implicará la supresión de algunas plazas de aparcamiento en la zona, que serán compensadas con la creación de otras nuevas en batería en la acera de enfrente.