Concluyen el próximo día 27 las ayudas para impulsar la certificación en bienestar animal en Euskadi

Vacas en Orduña (Bizkaia) - EUROPA PRESS

VITORIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Personas físicas titulares de explotaciones individuales, así como entidades privadas con sede en Euskadi, entre ellas cooperativas, empresas, agrupaciones u otras entidades asociativas agrarias que engloben explotaciones agrarias, pueden solicitar hasta el próximo día 27 las ayudas para impulsar la certificación en bienestar animal.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco destina a este programa de subvenciones 100.000 euros.

Esta convocatoria de ayudas para la obtención de certificaciones en bienestar animal correspondientes al ejercicio 2026 es una medida con la que el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca pretende favorecer la implantación de sistemas de certificación que "acrediten las buenas prácticas en materia de bienestar de los animales" en las explotaciones ganaderas de Euskadi.

La iniciativa permitirá subvencionar los gastos vinculados al proceso de obtención de estas certificaciones, incluyendo la implantación de sistemas de autocontrol, la formación de las personas responsables, la elaboración de los procedimientos necesarios y la realización de auditorías internas, siempre que las actuaciones se desarrollen en explotaciones del País Vasco y estén orientadas a la obtención de un certificado basado en la evaluación del bienestar de los propios animales.

Con esta convocatoria, el Gobierno Vasco quiere reforzar su apuesta por un modelo ganadero basado en "la mejora continua, la calidad diferenciada y la sostenibilidad", favoreciendo que las explotaciones puedan acreditar de forma objetiva el cumplimiento de elevados estándares de bienestar animal, un aspecto cada vez más valorado por la sociedad y por los mercados.

Podrán acceder a estas ayudas las personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria y desarrollen su actividad en Euskadi, debiendo presentar un plan detallado de las actuaciones necesarias para la obtención de la certificación correspondiente.

La línea de ayudas se enmarca en la estrategia del departamento para impulsar una producción ganadera cada vez "más competitiva, sostenible y alineada con las demandas de consumidores y mercados", promoviendo sistemas de producción que garanticen el bienestar de los animales y contribuyan al reconocimiento del sector ganadero vasco.