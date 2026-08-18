Condenado a 24 años de cárcel 'el asesino de hombres' por matar a un septuagenario en su domicilio de Bilbao

Archivo - Juicio contra el acusado de matar a un varón de 73 años en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un total de 24 años de cárcel a Nelson David M.G, de 29 años de edad, conocido como 'el asesino de hombres' de Bilbao, por asesinar a un varón de 73 años con el que quedó a través de una aplicación de citas y, tras el crimen, transfirió a su cuenta bancaria 3.000 euros con el móvil de la víctima.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la sentencia impone una pena de 22 años de prisión al acusado por asesinato doblemente agravado, y a dos años por un delito continuado de estafa informática.

El jurado popular declaró por unanimidad el pasado 22 de mayo a Nelson David culpable de asesinato por matar el 5 de octubre de 2021 en Bilbao a un septuagenario con el que quedó a través de una aplicación de citas y, tras el crimen, transfirió a su cuenta bancaria 3.000 euros con el móvil de la víctima. Además, consideró también culpable de un delito continuado de estafa informática.

En concreto, el tribunal popular consideró que el procesado, tras contactar con la víctima a través de una aplicación para mantener relaciones sexuales, acudió a su domicilio de la calle Gabriel Aresti y, allí, "guiado por el ánimo de acabar con su vida o aceptando al menos la probabilidad de su resultado", le aplicó la maniobra de estrangulación conocida como el 'mataleón', que provocó su muerte.

También ve probado que el encausado quiso "actuar de forma sorpresiva e inesperada" frente a la "situación de plena confianza" en la que se encontraba la víctima --"en la creencia de que iban a mantener relaciones sexuales"--, lo que le situó en "un estado de práctica total indefensión". Considera, además, que le aplicó a la víctima esta técnica de asfixia "a sabiendas de que con ella sus posibilidades de defensa estaban anuladas o reducidas muy significativamente".

Para el jurado, el acusado actuó de ese modo con "la finalidad de obtener un beneficio patrimonial en su favor" mediante el acceso ilícito a la aplicación de banca digital instalada en el teléfono móvil de la víctima y que mató a la víctima con "el ánimo de dificultar el conocimiento de su participación en las operaciones patrimoniales ilícitas que llevaría a cabo a continuación".

Los integrantes del tribunal popular consideraron probado también que, estando la víctima en "estado de inconsciencia o de forma coetanea a su fallecimiento", el encausado utilizó su huella dactilar para acceder a la banca digital y realizar dos transferencias por importe de 2.000 y 1.000 euros, respectivamente, a una cuenta de su titularidad.

El jurado también señaló que, en el momento de los hechos, el acusado había sido condenado por delitos de estafa en sentencia firme de 22 de abril de 2021 por un juzgado de Bilbao a una pena de seis meses de prisión.

Al encausado, que se encuentra en prisión cumpliendo condena, se le imputan un total de cinco muertes y dos intentos de asesinatos de hombres con los que quedaba a través de una aplicación de citas para homosexuales.

Este ya fue condenado en junio de 2025 a 25 años y medio de prisión por asesinar a un varón en Bilbao el 17 de octubre de 2021. Con anterioridad se le impuso también otra condena de 10 años de cárcel por un intento de asesinato de otro hombre perpetrado el 17 de diciembre de 2021 también en la capital vizcaína.