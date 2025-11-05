Condenado a 26 años de prisión el masajista acusado de agredir sexualmente a tres menores en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El masajista detenido en mayo de 2021 acusado de agredir sexualmente a tres menores en San Sebastián, que contaban con edades de entre 13 y 15 años cuando sucedieron los hechos, ha sido condenado a 26 años de prisión por la Audiencia de Gipuzkoa. Además, deberá indemnizar a las víctimas con cantidades que suman 40.000 euros.

Este miércoles se ha celebrado una audiencia pública para la lectura del fallo de la sentencia. La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha considerado al acusado autor de tres delitos de agresión sexual a menor de 16 años, uno de ellos continuado -sobre una de las víctimas se registraron varias agresiones sexuales prolongadas a lo largo del tiempo-, en concurso real, en dos de los casos, con sendos delitos de ciberacoso sexual infantil.

El tribunal le impone 14 años de cárcel por los dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años (siete años por cada víctima), 10 años por el delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y dos años por ciberacoso sexual infantil.

Asimismo, el acusado deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, a dos de las chicas con 10.000 euros y a la tercera, con 20.000 euros.

El juicio se celebró el pasado mes de septiembre y el acusado se enfrentaba a penas que superan los 45 años de prisión, mientras que su defensa solicitó su absolució y 160.000 euros de compensación para las víctimas.

El procesado fue detenido en mayo 2021 tras la denuncia de una de las menores, a la que, según aseguró esta, habría "tocado los pechos e introducido los dedos en la vagina" durante un masaje.

(Habrá ampliación)