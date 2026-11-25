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BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por provocar en octubre de 2018 dos incendios en un edificio en el municipio de Artzentales (Bizkaia) en el que él mismo residía, que causaron daños materiales en diversos pisos, trasteros, lonjas comerciales y vehículos. Asimismo, deberá indemnizar a los perjudicados y a las aseguradoras reclamantes con más de 220.000 euros.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), la sentencia se ha dictado de conformidad con las partes en la causa --la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensa-- y es de carácter firme.

En ella, se declara probado que el 23 de octubre de 2018 el acusado provocó dos incendios en el edificio en el que residía. El primero se produjo en los garajes comunes y causó una explosión que afectó a varios vehículos y a otros efectos. Minutos después, provocó otro fuego en el piso en el que vivía, lo que generó una explosión y desperfectos en diversas viviendas y locales anexos.

Según un informe médico, el acusado se encontraba en el momento de los hechos en "situación de desbordamiento emocional" en el contexto de su separación matrimonial y, en esas circunstancias, sus capacidades "se encontrarían menoscabadas".

ALTERACIÓN PSÍQUICA

El tribunal ha condenado al hombre como autor de un delito de incendio con las atenuantes de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal (CP) y de anomalía o alteración psíquica prevista en el artículo 21.1 en relación con el 20.1 del CP.

En atención a la concurrencia de la atenuante de anomalía o alteración psíquica y a la situación del acusado, que sigue un tratamiento psiquiátrico, se establece que en ejecución de sentencia se determine si procede aplicar, antes del cumplimiento de la pena de prisión, una medida de seguridad de internamiento o de tratamiento ambulatorio "adecuada a su alteración psíquica".

La duración de esta medida será "la que resulte necesaria", con el límite máximo de la pena impuesta, y podrá modificarse en función de la evolución del condenado.