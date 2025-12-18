Confebask prevé un aumento del PIB del 2,1% en 2026, similar a 2025, pero menor creación de empleo, 10.000 afiliados

Rueda de prensa de Confebask en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Confebask prevé para 2026 en Euskadi un crecimiento del PIB del 2,1%, aunque los riesgos existentes pueden hacer que oscile en una horquilla entre el 1,7% y el 2,6%. Con esta previsión, sería un año similar a 2025 (2,2%) aunque espera un menor dinamismo de la inversión y del empleo, que seguirá alcanzando niveles "récord", pero se reducen de 13.000 a 10.000 los nuevos afiliados previstos.

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha comparecido en la habitual rueda de prensa de la patronal vasca para hacer balance del año y exponer las perspectivas para el próximo ejercicio, aunque son unas previsiones que, según ha apuntado, están sujetas a "determinados riesgos".

Entre ellos, ha citado el impacto de las políticas comerciales de los grandes bloques económicos, la incertidumbre política en Europa, la evolución de las crisis bélicas y su impacto en la energía y el comercio y el comportamiento de la inflación, los tipos de interés y la industria europea.

En este contexto, Confebask cree que el crecimiento de la economía vasca en 2026 será similar al de 2025, por debajo de la economía española, pero "claramente por encima de la Zona euro".

Tamara Yagüe ha precisado que estiman un aumento de la economía vasca del 2,1%, aunque en función de cómo evolucionen los diferentes riesgos a los que se enfrenta Euskadi, ese crecimiento podría darse dentro de una horquilla más amplia, que va desde el 1,7% al 2,6%.

En principio, Confebask espera que la industria siga siendo, de nuevo, el sector menos dinámico, aunque prevé que mejore. Por su parte, la inversión puede estar en niveles algo más bajos y el sector exterior seguirá teniendo una aportación negativa, pero con mejor comportamiento. Su estimación es terminar 2026 con unos 10.000 nuevos empleos, "nuevo récord de empleo" y la tasa de paro rondará el 6,0%. "Vamos a estar, por fin, en una tasa europea de paro", ha subrayado.

Entre los temas que preocupan a las empresas, el absentismo es el factor de preocupación que más crece. También citan la dificultad para encontrar personal cualificado o el crecimiento de los costes laborales.

BALANCE 2025

En su balance del año 2025, Yagüe ha apuntado que estiman que Euskadi cerrará este año con un crecimiento económico del 2,2%, cifra ligeramente superior a la estimada hace un año, que era del 1,8%, debido a un "mejor comportamiento" del consumo y la inversión.

Durante el año se ha constatado la desaceleración de la industria, con un crecimiento menor de lo esperado pero la economía vasca ha seguido creando empleo, con un nuevo récord de ocupación. La previsión de Confebask para el cierre este año es de 13.000 afiliados más que hace un año, 1.500 parados menos en Lanbide y una tasa de paro del 6,5%.

