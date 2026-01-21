Confinan a los vecinos de cinco portales de Barakaldo por la inestabilidad de un andamio desplazado por el viento

Andamio desplazado por el viento en Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de cinco portales de la calle Landaburu de Barakaldo (Bizkaia) permanecen confinados en sus domicilios ante la inestabilidad de un andamio colocado en la fachada, que ha sido desplazado por las fuerte rachas de viento.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el incidente se ha producido alrededor del mediodía de este miércoles en la calle Landaburu del municipio vizcaíno. El fuerte viento ha impactado contra el andamio, que se ha desplazado y, aunque está amarrado en la fachada, ha quedado torcido sobre uno de sus costados.

Desplazados al lugar el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, y efectivos de la Policía Municipal, se ha ordenado a los vecinos de los números 3, 5, 7, 9 y 11 que permanezcan confinados en su domicilio hasta nuevo aviso. Solo podrán abandonar sus casas, si necesitan hacerlo, tras llamar a la Policía municipal, que les acompañará en la salida.

BILBAO

Por otra parte, fuentes del Ayuntamiento de Bilbao han confirmado que, sobre las 11 horas, un árbol se ha caído en el Campo Volantín, a la altura de la rotonda Hermanos Aguirre.

El accidente no ha causado heridos pero el árbol, que ha sido retirado por los Bomberos, ha roto parte de la valla de un edificio en esa calle sobre la que ha caído.