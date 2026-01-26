Consejera de Justicia visita Cuelgamuros en el marco de las labores de recuperación de restos de vascos allí inhumados

Archivo - La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento vasco, María Jesús San José - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha visitado este lunes el Valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde permanecen inhumados restos mortales de ciudadanos vascos trasladados allí por el régimen franquista.

El Gobierno Vasco, a través de Gogora, colabora con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para la recuperación de estos restos, según ha recordado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

San José ha realizado esta visita en la misma semana en la que dos familias vascas recibirán los restos de sus allegados, de manos del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Se trata de los restos de José Arregui Lasa, natural de Gabiria (Gipuzkoa), y Cecilio Ruiz de Loizaga Urigoitia, natural de Bilbao (Bizkaia).

Sus restos mortales fueron trasladados al Valle de Cuelgamuros el 27 de marzo de 1959, desde el cementerio del Balneario de Mondáriz (Pontevedra), en cajas individuales, donde se identificaba la procedencia. Las cajas llevaban impreso el nombre del Balneario de Mondáriz. El hecho de que cada caja contenía los restos de una sola persona y que la procedencia estaba indicada en la misma ha facilitado las labores de identificación.

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha llevado a cabo la toma y el cotejo de las muestras genéticas, si bien la intervención en las criptas del Valle corresponde en exclusiva a la Secretaría de Memoria Democrática del Gobierno de España.

Estas dos identificaciones, realizadas a través de la colaboración entre las administraciones central y vasca, se suman a la de Constancio Allende Sancho, natural de Vallarca de Bureba (Burgos) y vecino de Vitoria-Gasteiz, cuyos restos fueron entregados a la familia en julio de 2025.

José Arregui Lasa, nació en Gabiria (Gipuzkoa), en 1918. Durante la guerra civil estuvo alistado en el Regimiento América, nº23, Brigadas de Navarra, del ejercito sublevado. Murió en Mondáriz, (Pontevedra), el 2 de febrero de 1938. Sus restos fueron enterrados en esa localidad, y fueron trasladados al Valle de Cuelgamuros el 27 de marzo de 1959. En el Valle los restos fueron depositados, tal y como se recoge en la documentación histórica, en la Cripta derecha, piso 2º, columbario nº 1.1178, enterramiento individual.

Cecilio Ruiz de Loizaga Urigoitia, nació en Bilbao (Bizkaia), en 1902. Cecilio trabajaba como camarero en el buque mercante Cabo Prior, requisado por el frente Popular en Santander en 1936. Posteriormente, fue llevado al frente como soldado de reemplazo por los sublevados, si bien, nunca llegó a combatir.

De hecho, trabajó como cocinero en el Regimiento San Marcial, en Burgos, donde cayó enfermo y fue trasladado al Hospital Militar de Mondáriz, en el que falleció el 24 de febrero de 1939. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de la localidad y posteriormente, el 27 de marzo de 1959, trasladados al Valle de Cuelgamuros. Como en el caso anterior, sus restos fueron depositados, tal y como se recoge en la documentación histórica, en la Cripta derecha, piso 2º, columbario nº 1.1186, enterramiento individual.

TRAYECTORIA

Gogora ha facilitado el proceso para que 49 familias hayan podido conseguir la resolución que les otorga el derecho de exhumación de 50 personas que concede Patrimonio Nacional. Este derecho es algo que deben solicitar los familiares, y Gogora ha tutelado el procedimiento para que lo puedan solicitar de forma correcta y así facilitar que lo puedan conseguir.

Además, en este tiempo, Gogora ha informado a todas las familias que se han acercado interesándose por el 'caso Valle de Cuelgamuros' informándoles y ofreciéndose a acompañarlos en el proceso para tramitar la solicitud de exhumación si procede y la familia está interesada.

Paralelamente, cuando se notificó que el acceso a las criptas era inminente, Gogora se ha hecho cargo de la toma de muestras de ADN de familiares para que, en caso de que se puedan exhumar los restos, se puedan cotejar las muestras genéticas, a través del Banco de ADN de Gogora, como ha ocurrido en el caso de las tres identificaciones.

CRONOLOGÍA

En respuesta al encargo realizado por el Parlamento Vasco en 2018, Gogora realizó una investigación para clarificar las circunstancias en las que se trasladaron restos mortales de vascos, tanto desde la Comunidad Autónoma de Euskadi, como desde otras comunidades autónomas.

En dicho informe se recoge un censo de todas aquellas personas cuyos restos nos constan que fueron trasladados al Valle de Cuelgamuros desde Euskadi y desde otras comunidades. Los trasladados desde Euskadi ascenderían a 1.076 y los trasladados desde fuera de Euskadi serían al menos 238 personas de procedencia o vecindad vasca fueron trasladadas desde distintos puntos de la geografía española, la mayor parte de ellos desde las provincias donde se estableció el Frente del Ebro.

En total, se trataría de un censo de 1.314 individuos. El Gobierno Vasco ha precisado que este es un dato incompleto, ya que todavía falta añadir a otros muchos que pudieron ser llevados desde otros puntos de España, y muchos de los que están siguen sin ser identificados.

Posteriormente, una vez creada la Dirección de Memoria Histórica del Gobierno de España, se retomó el debate sobre el Valle, y con ello, la posibilidad de recuperar los restos inhumados en el Valle de Cuelgamuros.

Así, Gogora inició un proceso de toma de contacto con todas las familias que en años anteriores habían solicitado un Informe individualizado sobre el paradero de su familiar desaparecido, y que, tras las investigaciones realizadas, constaban como inhumado en el Valle de los caídos. Desde ese momento, Gogora mantiene contacto con 59 familias.

A estas personas se les informó de la nueva situación y se les ofreció la posibilidad de realizar las gestiones necesarias para su recuperación a través de Gogora.