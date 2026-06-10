El consejero de Salud cree que "se ha perdido una oportunidad" para resolver el conflicto de médicos con Estatuto Marco

El consejero de Salud, Alberto Martínez, hace declaraciones tras el consejo interterritorial de Sanidad en Madrid - IREKIA

El Gobierno Vasco seguirá trabajando para "dar respuesta a las demandas de los profesionales dentro de sus competencias"

MADRID/BILBAO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en representación de las comunidades autónomas presentes en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ha afirmado que "hoy se ha perdido una oportunidad" para resolver el conflicto del Estatuto Marco.

"Estamos aquí, todas las comunidades autónomas unidas, para defender a los pacientes, a los profesionales y al Sistema Nacional de Salud", ante los problemas "generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco", ha afirmado el consejero al acabar la reunión, que ha terminado sin acuerdos.

El consejero ha subrayado que la presencia conjunta de las comunidades autónomas demuestra su "voluntad de trabajar para resolver los problemas que están sufriendo los ciudadanos", en referencia a las huelgas convocadas por el colectivo médico ante su rechazo al actual el Estatuto Marco.

Para las comunidades autónomas, la falta de un acuerdo es "responsabilidad y competencia exclusiva" del Ministerio de Sanidad, y, concretamente, de la ministra, Mónica García, que "nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas".

Las comunidades autónomas han trasladado este miércoles una postura común en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con un documento consensuado para mostrar su rechazo al modo en que el Ministerio de Sanidad ha impulsado la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario.

UN CONFLUCTO "CADA VEZ MÁS INTENSO"

Según han indicado desde el Ejecutivo vasco, la reunión llega en medio de un conflicto "cada vez más intenso" en torno al Estatuto Marco, después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al texto sin el apoyo de los médicos y con el rechazo también de los sindicatos con los que el Ministerio de Sanidad ya lo había negociado.

En el documento, las comunidades defienden que su presencia en la reunión demuestra, una vez más, "su voluntad de trabajar para resolver los problemas reales que afectan a la ciudadanía". Al mismo tiempo, han criticado que el Ministerio no haya sabido alcanzar un acuerdo para reformar el Estatuto Marco, una materia que consideran de "su exclusiva competencia y responsabilidad".

Las comunidades autónomas han reiterado que el Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es "una norma básica de carácter estatal", y que su aprobación, modificación y desarrollo corresponden en exclusiva al Ministerio de Sanidad. Según el texto conjunto, es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal, dirigida al Ministerio.

Las autonomías subrayan que "asumen las consecuencias asistenciales y organizativas de un conflicto cuya raíz normativa no está en su ámbito competencial". Por ello, aseguran que están "actuando con responsabilidad para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y minimizar el impacto sobre la ciudadanía".

El documento añade que la aprobación del texto en el Consejo de Ministros no ha cerrado el conflicto, ya que la huelga sigue convocada y eso demuestra que "el problema de fondo continúa abierto". Las comunidades consideran "imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo" con el Ministerio.

Además, el acuerdo pone el foco en el contexto sanitario actual, marcado por "el déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población". En ese escenario, las autonomías instan al Ministerio a "impulsar medidas estructurales y sostenidas en el tiempo para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema".

Las comunidades también quieren reafirmar su compromiso con los profesionales sanitarios y con la ciudadanía. El texto concluye que seguirán trabajando para "garantizar el funcionamiento del sistema sanitario público desde la responsabilidad, la lealtad institucional y la prioridad de situar en el centro tanto las condiciones de los profesionales como la calidad de la atención a los pacientes".

Las autonomías han subrayado además que la ministra "se ha quedado sin apoyos" entre los profesionales, los sindicatos y los gobiernos autonómicos. En ese contexto, han afirmado que la ministra "está sola" y han vuelto a tender la mano al Ministerio para retomar la relación y recuperar un marco de trabajo compartido.

EN EUSKADI, "ESCUCHA Y NEGOCIACIÓN"

En paralelo, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza mantienen abierta la negociación con el colectivo médico en Euskadi desde hace meses. La propuesta que se está trabajando incorpora mejoras laborales y retributivas por valor de 70 millones de euros anuales, tal y como anunció Osakidetza este pasado martes.

Entre las medidas planteadas figuran más tiempo de descanso, una mejora en la retribución de las guardias, incrementos en la productividad, refuerzo de la carrera profesional y la creación de grupos de trabajo para reorganizar y mejorar la gestión de las agendas en Atención Primaria y especializada.

El Ejecutivo vasco, según ha señalado el consejero de Salud, Alberto Martínez, defiende que esta vía "se basa en la escucha, la negociación y el realismo".

Alberto Martínez ha explicado que el diálogo "sigue abierto" con el Sindicato Médico de Euskadi, con profesionales de las OSI, con médicos por especialidades y con jefes de servicio.

El Gobierno Vasco sostiene que, aunque un acuerdo autonómico no desactive por sí solo la huelga convocada en el ámbito estatal, seguirá trabajando para "dar respuesta a las demandas de los profesionales dentro de sus competencias".

El Ejecutivo de Euskadi ha lamentado que el Estatuto Marco "ha reactivado las tensiones entre el Ministerio, los sindicatos y las comunidades autónomas tras tres años de negociación". Así, ha recordado que los sindicatos médicos han criticado que el Gobierno central aprobara el texto "sin consenso" y mantienen nuevas movilizaciones, mientras que organizaciones sindicales como Satse, UGT y CSIF también han expresado objeciones al contenido del anteproyecto.

En ese escenario, insiste en que la negociación en Euskadi sigue "una vía propia, centrada en propuestas concretas y en el contacto directo con los profesionales". En ese sentido, ha valorado que a posición trasladada hoy en Madrid por parte del consejero de Salud "combina esa defensa del diálogo autonómico con un rechazo frontal a la forma en que el Ministerio de Sanidad ha gestionado la reforma estatal".