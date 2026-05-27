El Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela celebra su festival bienal este fin de semana en Vitoria-Gasteiz

Presentación del festival del Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela de Vitoria-Gasteiz celebrará este fin de semana su festival bienal en el teatro Félix Petite, con la participación de un total de 135 estudiantes de once cursos, desde Predanza hasta 6º de Enseñanzas Profesionales, con el objetivo de que "tanto las familias como la ciudadanía disfruten del talento del alumnado del centro".

Durante su presentación en rueda de prensa, la organización ha informado de que se llevarán a cabo dos galas. La primera el sábado 30 de mayo, de 18.00 a 20.00 horas, y la segunda el domingo 31 de mayo, de 12.00 a 14.00 horas.

"Este festival también es una recompensa para el alumnado del Conservatorio que ve cómo su trabajo de todo el curso sube a un escenario y se pone en escena, y que puede compartir todo lo aprendido con un público en el que seguro que encuentran caras conocidas que estarán muy orgullosas de ellos y ellas", ha señalado la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera.

Estos y estas bailarinas serán las encargadas de interpretar las catorce coreografías previstas en cada gala --17 diferentes a lo largo de todo el fin de semana, quince de danza y dos de interpretación-- de especialidades como danza clásica, contemporánea y vasca, entre otras disciplinas. Las entradas ya están a la venta en la taquilla de la Red Municipal de Teatros y 'online' a un precio de 14 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recordado que el plazo para inscribirse en el Conservatorio de cara al próximo curso está abierto. Se pueden realizar inscripciones en la secretaría del centro, en las oficinas de atención ciudadana (con cita previa) y en la web municipal.

Hay que tener en cuenta que el proceso es diferente en función del curso al que se quiera acceder. Para entrar en Contacto y Predanza (5 a 7 años) y quienes no cambian de ciclo no deberán realizar pruebas de acceso. Las plazas se completan por orden de inscripción y podrán apuntarse hasta el 29 de mayo.

En cambio, quienes quieran acceder a Enseñanzas Elementales o Enseñanzas Profesionales sí deben realizar pruebas de acceso y la matricula está abierta hasta el 2 de junio.

CONSERVATORIO MUNICIPAL

El Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela es el único de Euskadi en el que se pueden cursar enseñanzas elementales y profesionales de danza de forma oficial. Cada nuevo curso busca proporcionar a su alumnado una formación artística de calidad y garantizar su cualificación profesional, ya sea como bailarines, docentes o coreógrafos.

Según ha destacado el Ayuntamiento, logra este objetivo gracias a su metodología activa, dentro de un concepto de "educación personalizada y socializadora". Asimismo, "los estudios de Danza tienen un componente de suma de esfuerzos, de trabajo y resultado en grupo, por lo que se complementa con el trabajo colectivo", ha añadido.