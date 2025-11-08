El Consorcio de Aguas confirma el fin de la incidencia en el abastecimiento en Margen Izquierda y Zona Minera

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha confirmado este sábado por la tarde el fin de la incidencia en el abastecimiento en Margen Izquierda y Zona Minera, una vez realizados todos los controles pertinentes. Varios municipios estaban afectados por la rotura de una tubería desde la tarde del viernes que ya está solucionada.

Según ha indicado el Consorcio, ante la presencia de turbidez residual, se recomienda dejar correr el agua del grifo antes de consumirla. Si persiste, la recomendación es no beberla y llamar al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia al teléfono 94 487 31 87.

La avería se registró durante la tarde de este viernes, cuando la rotura de una tubería provocó que vecinos de Portugalete, Sestao, Santurtzi, Trapagaran y Muskiz se quedaran sin suministro. Durante la madrugada la avería quedó resuelta, si bien la recomendación hasta el momento era dejar correr el grifo para eliminar "posible turbidez residual".