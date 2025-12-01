El Consorcio de Transportes de Bizkaia aprueba prolongar los descuentos del 40% hasta el 20 de febrero

Archivo - Mapa de transporte en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ha acordado este lunes prolongar hasta el 20 de febrero de 2026 las bonificaciones vigentes en el transporte vizcaíno en el segundo semestre de este año, que suponen la gratuidad hasta los 14 años, un descuento del 50% en la tarifa de los títulos Gazte y un descuento del 40% en el resto de abonos y títulos multiviaje.

Según ha explicado en un comunicado, "el objetivo es completar para los títulos regulados por el CTB los periodos de aplicación de las medidas en materia de transporte público colectivo contempladas en los diferentes reales decretos de años anteriores".

De este modo, la decisión afecta al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de 2026 para los títulos consorciados "completando el año para su aplicación".

NUEVA REUNIÓN

El Consorcio de Transportes de Bizkaia ha adoptado esta decisión después de que en las reuniones de su Consejo de los pasados 6 y 12 de noviembre fuera rechazada la propuesta que la diputada general, Elixabete Etxanobe, había anunciado en las Juntas Generales en octubre para prorrogar los descuentos.

Según explicó entonces, su objetivo era extender las medidas actualmente vigentes hasta el 20 de febrero hasta tener "certidumbre" sobre la continuidad de la financiación de descuentos en el transporte público por parte del Gobierno central. Además, se pretendía compensar a los viajeros vizcaínos por el retraso en la implementación de descuentos el año pasado.