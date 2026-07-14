El Consorcio de Transportes de Bizkaia designa a Goyo Sarasola como nuevo director gerente

Roberto Muñoz y Goyo Sarasola, nuevo director gerentes del Consorcio de Transportes de Bizkaia. - CTB

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Bizkaia ha designado este martes a Goyo Sarasola (Santurtzi, 1975) como nuevo director gerente de la entidad, tras la decisión de Roberto Muñoz de dejar el cargo por motivos personales.

Ingeniero Industrial por EHU, Sarasola llega a la gerencia del CTB con más de 20 años de experiencia en el ámbito del transporte público y el sector ferroviario, y toma el relevo de Muñoz, quien deja el cargo tras una etapa marcada por "el impulso de proyectos estratégicos para el transporte público de Bizkaia", según han destacado desde el CTB.

Durante el mandato de Muñoz, el CTB ha avanzado en la digitalización del sistema Barik, con el despliegue de Barik Mobile, y ha impulsado actuaciones "clave" para la modernización de Metro Bilbao, entre ellas la coordinación del proyecto de renovación de unidades, señalización y Puesto de Mando Centralizado.

Muñoz culmina así su etapa al frente del CTB orientada a "reforzar la eficiencia, la accesibilidad y la modernización del sistema de transporte público de Bizkaia", han remarcado desde la entidad.

En ese contexto, Sarasola asume la gerencia del CTB con una trayectoria desarrollada en gran medida en las principales organizaciones ferroviarias de Euskadi, lo que le ha proporcionado "un conocimiento integral de la planificación, construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras ferroviarias, así como de la movilidad y del transporte metropolitano en Bizkaia y en el conjunto de Euskadi".

Ha sido, hasta hoy, director de Operaciones de Metro Bilbao, donde ha dirigido la operación integral de una red que mueve a más de 100 millones de personas viajeras al año.

Desde esa responsabilidad ha liderado la planificación de la oferta de servicio, la gestión del Puesto de Mando, la coordinación de recursos humanos y operativos, y la estrategia de modernización de la explotación ferroviaria, han destacado desde el CTB.

En ese sentido, han asegurado que su perfil aporta "una visión amplia del transporte público en Bizkaia y Euskadi, tanto desde el punto de vista operativo como desde la planificación, la coordinación institucional y la gestión técnica".

Antes de su etapa en Metro Bilbao, fue director de Operaciones de Euskal Trenbide Sarea, donde asumió la dirección de la explotación ferroviaria de la red gestionada por ETS y la supervisión de mantenimiento, tráfico, estaciones y sistemas ferroviarios.

Además, Sarasola conoce directamente el funcionamiento del Consorcio de Transportes de Bizkaia, ya que en 2020 formó parte de sus órganos de gobierno como consejero en representación del Gobierno Vasco. Esa experiencia, ha asegurado el CTB, le permitió participar en espacios vinculados a la planificación, la coordinación institucional y la financiación del transporte público.

Con su designación, el CTB ha indicado que da continuidad a una "gestión profesionalizada" y "refuerza su capacidad técnica para seguir avanzando en la mejora, integración y modernización del sistema de transporte público de Bizkaia".