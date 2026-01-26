Constituida la Mesa Negociadora del convenio del Metal de Álava, que regula las condiciones de 25.000 trabajadores

VITORIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Negociadora del convenio colectivo del Metal de Álava se ha constituido este lunes con el objetivo de renovar el acuerdo que regula las condiciones laborales de más de 25.000 trabajadores del sector. Una vez puesto en marcha este foro de diálogo, el 9 de febrero se presentarán las plataformas reivindicativas de cada central sindical que participa en la negociación (CCOO, LAB, UGT y ELA).

CCOO ha elaborado su plataforma tras un proceso de participación con las personas delegadas y afiliadas del sector. Los ejes de la próxima negociación serán las subidas salariales, incluida cláusula de garantía salarial, reducción de jornada, subrogación para todo el sector, y definir "claramente" los grupos profesionales para evitar encuadramientos inferiores de categorías, según ha informado este sindicato en un comunicado.

También se tratará de mejorar la igualdad, las medidas para evitar la discriminación de las personas LGTBI y las destinadas a rejuvenecer las plantillas o a la incorporación de las mujeres, así como la mejora de la salud y la seguridad laboral, y el fomento del euskera.

Asimismo, CCOO ha informado de que ha firmado la actualización de los salarios un porcentaje de 0,50% en enero de este año, en base a la clausura de revisión acordada en el articulo 24 del convenio vigente.

LA PROPUESTA DE LAB

Por su parte, LAB ha recordado, también en un comunicado, que si en la anterior negociación del convenio eran la cuarta fuerza sindical del sector, ahora han pasado a ser la tercera. Además, ha explicado que tras las reuniones mantenidas en los últimos meses con sus representantes y militantes, ha recibido encuestas empresa por empresa y ha diseñado una plataforma que defenderá en la mesa negociadora.

LAB considera que los sindicatos tienen que ser capaces de plantear una oferta "eficaz" a todos las personas de los talleres del metal para ofrecerles "marcos para mejorar sus derechos y sus condiciones laborales".

Para LAB, "la referencia es el convenio del sector y a partir de ahí, ofrecer herramientas a los comités de empresa y delegados y delegadas para seguir mejorando el convenio". "Limitarse a las negociaciones de empresa a empresa deja al margen a los trabajadores y trabajadoras menos protegidos, empujándoles a la precariedad y perpetuando su situación", ha alertado.

El sindicato ha informado de que el 9 de febrero presentará una plataforma de negociación "que responde a las necesidades del sector, y lo que se merecen las y los trabajadores"