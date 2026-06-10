Constituida la mesa negociadora del primer convenio autonómico vasco de Pompas Fúnebres

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, CGT, CCOO y UGT, junto con la asociación empresarial PANASEF, han constituido este miércoles en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Bilbao la mesa negociadora del que será el primer convenio colectivo autonómico vasco del sector de Pompas Fúnebres.

Según ha informado CCOO, durante el encuentro se han establecido los porcentajes de representación sindical conforme a los datos recogidos en el registro del Gobierno Vasco, quedando formalmente constituida la mesa de negociación.

Asimismo, los sindicatos CGT, CCOO y UGT, que ostentan la mayoría sindical en la mesa, han presentado una plataforma conjunta de reivindicaciones para su negociación con la representación empresarial.

La propuesta recoge mejoras laborales y salariales adaptadas a la realidad socioeconómica de Euskadi, con el objetivo de avanzar en la regulación y mejora de las condiciones de trabajo de un sector que emplea a alrededor de un millar de personas en la Comunidad Autónoma Vasca.

Desde las organizaciones sindicales que conforman la mayoría de la mesa se ha valorado positivamente el inicio de este proceso negociador, que consideran una "oportunidad para dignificar y reconocer la labor de las personas trabajadoras del sector funerario, profesionales que desempeñan una función esencial acompañando a las familias en momentos especialmente difíciles".

La próxima reunión de negociación se celebrará el 17 de septiembre en el CRL de Bilbao, fecha en la que PANASEF y las empresas asociadas trasladarán su posición respecto a las reivindicaciones planteadas por la parte sindical.