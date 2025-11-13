Constituida la ponencia para estudiar las enmiendas a la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda

La ponencia ha sido creada en el seno de la Comisión de Planificación Territorial
Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 14:18

VITORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la creación de la ponencia para estudiar las enmiendas a la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo.

Esta ponencia, creada en el seno de la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana, debatirá las propuestas de los grupos de la oposición a esta proposición de ley registrada por el PNV y el PSE-EE.

Ambas formaciones, que comparten tareas de gobierno en el Ejecutivo autonómico, registraron esta iniciativa el pasado mes de junio en el Parlamento con el objetivo de flexibilizar la normativa y agilizar plazos para impulsar la construcción de vivienda

