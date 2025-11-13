Constituida la ponencia para estudiar las enmiendas a la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda

La ponencia ha sido creada en el seno de la Comisión de Planificación Territorial - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la creación de la ponencia para estudiar las enmiendas a la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo.

Esta ponencia, creada en el seno de la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana, debatirá las propuestas de los grupos de la oposición a esta proposición de ley registrada por el PNV y el PSE-EE.

Ambas formaciones, que comparten tareas de gobierno en el Ejecutivo autonómico, registraron esta iniciativa el pasado mes de junio en el Parlamento con el objetivo de flexibilizar la normativa y agilizar plazos para impulsar la construcción de vivienda

El PNV y el PSE-EE han registrado una proposición de ley en el Parlamento Vasco con el fin de flexibilizar la normativa y agilizar la tramitación para impulsar la construcción de vivienda. El texto, que incluye medidas como la reducción de la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%, tiene entre sus objetivos "desbloquear" la construcción de pisos.