Construcciones Murias entra en liquidación y queda disuelta

SAN SEBASTIÁN 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Construcciones Murias ha entrado en la fase de liquidación, una vez dada por finalizada la fase común del concurso de acreedores de la compañía, que se declara disuelta.

En un auto de la plaza número 1 de la sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Donosti-San Sebastián se recoge esta resolución sobre esta constructora donostiarra.

Construcciones Murias, perteneciente al grupo Urbas, entró en concurso de acreedores en marzo de 2024 y previamente había comenzado a negociar con sus acreedores una reestructuración de su deuda.

El Juzgado, en su auto, declara finalizada la fase común del concurso de acreedores, y se abre la fase de liquidación de la empresa, que, entre otros proyectos, era la constructora encargada de construir el edificio que el Obispado de Bilbao proyecta en el barrio de Abando para unificar todos los servicios de la Diócesis y cuyas obras están paradas desde la quiebra de Murias.

Por lo tanto, se declara disuelta la compañía y se acuerda el cese de sus administradores sociales, que serán sustituidos por la administración concursal.