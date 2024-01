Consumidores vascos exigen aplicar "de inmediato" la ley europea que prohíbe alegaciones medioambientales engañosas

EKA/ACUV cree que se trata de una medida "muy oportuna" pero que llega "con retraso", por lo que se tiene que aplicar "desde ya"



BILBAO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, EKA/ACUV, ha exigido al Gobierno español que aplique "de inmediato" la nueva ley de la UE, aprobada por el Parlamento europeo, que mejorará el etiquetado de los productos y prohibirá el uso de alegaciones medioambientales engañosas, porque a su juicio es una medida "muy oportuna", pero que llega "con retraso", por lo que se tiene que aplicar "desde ya".

La Directiva adoptada este pasado miércoles por 593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones, busca proteger a los consumidores de las prácticas comerciales engañosas y ayudarles a elegir mejor sus compras.

La citada directiva pretende, en ese sentido, que el etiquetado de los productos sea más claro y fiable, a través de la prohibición del uso de alegaciones medioambientales genéricas, además de lo cual en el futuro la Unión únicamente permitirá etiquetas de sostenibilidad basadas en sistemas de certificación oficiales o establecidas por las autoridades públicas.

Junto a ello, la directiva prohibirá alegaciones en el sentido de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente gracias a los sistemas de compensación de emisiones, mientras que otro de los objetivos busca que productores y consumidores se centren más en la durabilidad de los bienes.

Un representante de EKA/ACUV ha asegurado a Europa Press que a la asociación la medida le parece "muy positiva" y a favor de las personas consumidoras, por lo que la han calificado de "importante".

No obstante, ha recordado que la ley no está transpuesta a nivel de España, por lo que ha instado al Gobierno español a "que no espere esos 24 meses que tiene que esperar" para aplicarla, sino que lo haga "de inmediato", dado que, a su juicio, ya se "va tarde con esta medida", una iniciativa "muy oportuna, pero que también llega con retraso", por lo que se tiene que aplicar "desde ya".

En ese sentido, la asociación de consumidores vasca considera que

un etiquetado "más intuitivo" de los productos es necesario para las personas consumidoras en su globalidad y, sobre todo, para las personas consumidoras "de a pie", porque, a su juicio, cada vez se observa mayor "ambigüedad" a la hora de definir términos como 'eco', 'bio' o 'sostenible con el medio ambiente'.

Según ha destacado el represente de EKA/ACUV, esta ambigüedad a la hora de definir términos es una práctica que se utiliza, "sobre todo, para intentar persuadir, para intentar de alguna manera engañar", en lugar de "para intentar ayudar y para intentar ponérselo fácil a la persona consumidora".

Por ello, ha demandado "intentar dejar a un lado esa práctica" que busca influir a los consumidores, "a modo de marketing", y "utilizarla para informarles del producto que van a consumir", y ha ponderado como "positiva" una norma que mejora el etiquetado de los productos y que prohíbe las alegaciones medioambientales engañosas.

"A LA ORDEN DEL DÍA"

Para el representante de la asociación vasca de consumidores, "es muy importante seguir luchando contra las alegaciones medioambientales engañosas" que, según ha destacado, "están a la orden del día en las corporaciones alimenticias y en las grandes superficies alimenticias", que las intentan utilizar en "su favor", en lugar de a favor de las personas consumidoras, que es el fin de este etiquetado.

Respecto a la durabilidad de los bienes, ha destacado el hecho de que la nueva legislación aluda a la duración de los productos, dado que "esa obsolescencia programada también aplicada a la alimentación está haciendo mucho daño".