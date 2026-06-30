El consumo de energía eléctrica en Euskadi crece un 7,7% en mayo y el de gas un 3,8%

Archivo - Una lámpara encendida. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consumo de energía eléctrica creció en Euskadi un 7,7% el pasado mes de mayo, en relación al mismo mes de 2025, mientras que el consumo de gas se incrementó en un 3,8% en este periodo, según los datos hechos públicos este martes por el Ente Vasco de la Energía (EVE).

El estudio del EVE refleja un incremento en mayo del consumo de electricidad del 13,8% en la Industria, del 0,7% en Edificios y del 3% en Servicios respecto al pasado año. Por contra, bajan el consumo Doméstico un 2,3% y el de la Siderurgia un 6,8%. Así, en conjunto el mes pasado se cerró con un aumento del consumo de energía eléctrica de un 7,7% interanual.

Con los datos de mayo, el acumulado de los cinco primeros meses del año registra un descenso de 0,01% en total, con una caída en Industria del 1,5% y en el caso de la Siderurgia del 5,2%. El resto de sectores anotan en su acumulado aumentos, del 2,8% en Edificios, del 2,2% en Doméstico y del 3,3% en Servicios.

Por lo que respecta al consumo de gas, se incrementó un 3,8% en la variación internaual, mientras que el acumulado anual registró un descenso del 3%.

En la evolución respecto a mayo de 2025, el informe del EVE refleja incrementos en CCTT (centrales térmicas de ciclo combinado) del 13,8%, en Servicios del 61,9%, en el sector Residencial del 8,7% y en Industria del 0,5%.

Los acumulados anuales, por su parte, anotan descensos del 3,6% para CCTT y del 8,5% para Industria, mientras que en Servicios se registra un crecimiento del 13% y en el ámbito Residencial del 14%.

Por otro lado, los consumos de carburantes en el transporte en Euskadi se mantuvieron en abril estables tanto en la variación interanual como en el acumulado anual.