Los contenedores marrones de Agurain (Álava) solo podrán abrirse con tarjeta a partir del miércoles

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los contenedores marrones de materia orgánica de Agurain-Salvatierra (Álava) permanecerán cerrados a partir del 4 de noviembre, de forma que será necesario utilizar la tarjeta o la aplicación 'Ireki', para abrir la tapa y depositar los residuos en su interior.

Este cambio se enmarca en el nuevo sistema de recogida selectiva de residuos que está impulsado el Ayuntamiento de este municipio alavés.

A partir del próximo miércoles, 4 de noviembre, el contenedor de materia orgánica permanecerá cerrado y será necesario utilizar la tarjeta o la aplicación del teléfono móvil 'Ireki' para abrir la sobretapa de los contenedores marrones.

Los residuos orgánicos deberán depositarse únicamente en bolsas compostables y sin impropios, con el objetivo de mejorar la cantidad y calidad de la materia orgánica recogida. Para facilitar la separación de orgánica en los hogares, el Ayuntamiento ofrece gratuitamente cubos aireados de diez litros y bolsas compostables, disponibles en las dependencias municipales.

Las personas que ya dispongan de tarjeta deberán entregar el documento de consentimiento firmado antes del 20 de noviembre en el Ayuntamiento.

Las tarjetas cuyo consentimiento no hayan sido entregados en el Ayuntamiento serán inactivadas y, si se utilizan estando inactivadas, quedarán canceladas, siendo necesario solicitar una nueva tarjeta en el Ayuntamiento.

Quienes todavía no hayan recogido la tarjeta y dispongan de la nota del educador en su portal indicando que pueden hacerlo, podrán recogerla en el Ayuntamiento, en horario de 8.00 a 15.00 horas.

Además, para facilitar la recogida a quienes no puedan acudir por la mañana, se habilitará un horario especial los días 3 y 4 de noviembre, martes y miércoles, de 18.30 a 20.00 horas.

El martes, día 3, el reparto de tarjetas se realizará al finalizar la asamblea abierta de presentación de los Presupuestos Municipales de 2027, prevista a las 18.30 horas en el Ayuntamiento.