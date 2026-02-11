Continúa en dependencias policiales el detenido por la muerte de un hombre en Lezama

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El joven detenido por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre de 60 años, localizado sin vida la pasada semana en la zona del Alto del Vivero en Lezama, continúa en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El hallazgo del cadáver tuvo lugar a media mañana del pasado viernes, tras lo que se pudo confirmar que la víctima era un vecino de Barakaldo, de 60 años, que constaba como desaparecido desde hacía dos días.

Al lugar se desplazaron diferentes dotaciones de la Ertzaintza para proceder a realizar la correspondiente inspección ocular y, tras el levantamiento del cadáver por parte de la comisión judicial, la Ertzaintza puso en marcha una investigación, ya que presentaba posibles indicios de violencia.

Las indagaciones realizadas en las horas posteriores posibilitaron que, sobre las cinco y cuarto de la tarde de este pasado martes, agentes adscritos a la Sección de Investigación Criminal Territorial Bizkaia se personaran en el barrio bilbaíno de Zorroza para proceder a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de homicidio.

El arrestado, de 21 años, ha sido acusado de un presunto delito de homicidio y permanece en dependencias policiales para la finalización de las diligencias correspondientes, hasta su puesta a disposición judicial.