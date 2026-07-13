Continúa en dependencias policiales el presunto autor del apuñalamiento mortal de un hombre en Errenteria

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido este domingo como presunto autor del apuñalamiento mortal a otro varón, de 33 años de edad, continúa este lunes bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

Los hechos sucedieron este domingo poco después de las nueve de la mañana en el barrio de Kaputxinos de Errenteria. Según el aviso, una persona yacía en el suelo tras haber sufrido un apuñalamiento en las inmediaciones de un establecimiento hostelero.

Inmediatamente se movilizó una ambulancia y recursos de la Ertzaintza, que localizaron en el lugar a la víctima, al supuesto agresor y a testigos de lo ocurrido. Los agentes identificaron y detuvieron al presunto autor de los hechos, un joven de 23 años, que había dejado allí mismo el arma blanca utilizada.

Los sanitarios realizaron labores de reanimación a la víctima, un hombre de 33 años. Sin embargo, el médico solo pudo confirmar el fallecimiento de la persona. La Ertzaintza está investigando las circunstancias del homicidio y el presunto autor del apuñalamiento mortal se encuentra este lunes todavía en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.