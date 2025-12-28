Continúa desaparecida la joven de 23 años que falta de su domicilio en San Sebastián desde el 24 de diciembre

Joven desaparecida el día 24 de diciembre en San Sebastián - VOST EUSKADI

SAN SEBASTIÁN 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La joven de 23 años de edad que falta de su domicilio en San Sebastián desde el pasado 24 de diciembre, día de nochebuena, continúa sin aparecer, según han confirmado a Europa Pressa fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Este pasado sábado, Vost Euskadi, entidad colaboradora de 112 SOS Deiak, solicitó la colaboración ciudadana para hallar a la joven, de nombre Amaia.

En el momento de su desaparición vestía un pantalón negro, jersey rojo, chaquetón negro y utilizaba unos auriculares de color verde. Fue vista por última vez el día 24 en la capital guipuzcoana.

Aunque la búsqueda continúa, por el momento la joven no ha sido localizada. Por ello, se pide a los ciudadanos que puedan aportar cualquier información para ayudar a dar con su paradero, que se ponga en contacto con el número de emergencias 112.