Continúa la investigación sobre el cadáver sin identificar localizado tras un incendio en San Sebastián

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza continúa la investigación en torno al cuerpo sin vida de una persona encontrado este viernes tras el incendio de una chabola en San Sebastián y que todavía no ha sido identificada, según ha confirmado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

La Ertzaintza ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona la tarde de este viernes tras un incendio que ha tenido lugar en una chabola del barrio de Altza, en San Sebastián. Los hechos se registraron sobre las seis y diez de la tarde.

La Ertzaintza inició la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio y todavía se mantiene abierta esa investigación. Seguridad ha señalado que todavía no ha sido identificada la persona fallecida y se está a la espera los resultados de la autopsia.