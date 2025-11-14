Controlado el fuego en una zona de monte en Hondarribia, que ha obligado a desalojar un camping y varias viviendas

Archivo - Un helicóptero en labores de extinción de un incendio - ARNAITZ RUBIO APREA - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este viernes en una zona de monte en la localidad guipuzcoana de Hondarribia ha quedado controlado alrededor de las 8.45 horas. El fuego ha obligado a desalojar a los usuarios de camping de Hondarribia y los vecinos residentes en un caserío. También han abandonado sus casas varios vecinos de viviendas cercanas.

Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a Europa Press, las llamas se han originado sobre las 6.00 horas en la zona del Faro de Higuer.

Efectivos de los bomberos se han desplazado al lugar para sofocar el incendio, unas labores que se han visto dificultadas por el fuerte viento que se registra en esta jornada, y ha quedado controlado finalmente antes de las 9.00 horas.

Debido al incendio, se ha procedido a desalojar a las personas residentes en un caserío y también a los usuarios de un camping de la zona. Además, vecinos de varias viviendas cercanas han decidido abandonarlas por voluntad propia.